El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una trabajadora doméstica realiza tareas del hogar en una casa particular EFE

El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El organismo cambia de criterio y amplía el acceso a estas ayudas con carácter retroactivo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

Nuevo paso importante para la protección por desempleo de las trabajadoras del hogar y la equiparación de derechos laborales de este colectivo. El Servicio Público ... de Empleo Estatal (SEPE) ha establecido que los periodos trabajados antes del 1 de octubre de 2022 -cuando aún no existía la obligación legal de cotizar por desempleo ni al Fondo de Garantía Social (FOGASA)- también computarán para acceder tanto a la prestación contributiva como al paro. Este cambio abre el acceso a esta protección social a muchas trabajadoras que hasta el momento estaban excluidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  2. 2 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  3. 3 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  4. 4

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  5. 5

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  6. 6

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  7. 7 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  8. 8 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  9. 9

    La música de Segovia llora a Raúl Garzón, alma rockera y bromista de La Belcho Band
  10. 10

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022