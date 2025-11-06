La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Trabajo activa la maquinaria para detectar irregularidades laborales en las grandes multinacionales tecnológicas que operan en España. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo ... dependiente de este ministerio, ha puesto en marcha una campaña específica para vigilar el uso de los algoritmos sobre sus trabajadores en compañías como Uber, Cabify o Amazon.

«Son empresas muy modernas del siglo XXI que parecen que funcionan con condiciones de Dickens, del siglo XIX», ha criticado este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados.

Apenas una semana después de que Amazon plantease un ERE para despedir 1.200 trabajadores en sus oficinas corporativas en España, España, Díaz ha juzgado el modelo de esta tecnológica que, a su juicio, «permite que trabajen sus empleados 120 horas a la semana» y los controla con «pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan cuando van al baño».

«No solo Amazon (.., que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados cuando van al baño, (...) son muchas otras», ha recalcado.

«Vamos a hacer un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo. Les vamos a decir que en España los derechos laborales se respetan y se cumplen», ha concluido.