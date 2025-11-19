El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Después de once meses esperando, los funcionarios se sintieron este miércoles «insultados» por la oferta que les hizo el Gobierno de subida salarial: les propuso ... un incremento fijo del 10% repartido en cuatro años, es decir, para el periodo 2025-2028. Así lo denunciaron los sindicatos tras la reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública, que, después de meses de bloquear la negociación, accedió a sentarse con ellos tras la amenaza de una huelga general lanzada por las tres organizaciones de trabajadores mayoritarias para diciembre.

«Este incremento es del todo inaceptable y supone un insulto a las empleadas y empleados públicos», criticó CC OO, que, en un duro comunicado, acusó al Ejecutivo de «olvidarse» de los funcionarios y abocarles a «no llegar a fin de mes». De igual manera, CSIF y UGT también rechazaron esta oferta que -recalcaron- supondría un nuevo recorte del poder adquisitivo para más de tres millones de personas.

Más concretamente, el Ejecutivo plantea repartir una subida fija del 10% (no se ha hablado nada del variable) durante estos cuatro años, pero sin que el alza entre este año y el que viene supere el 4% para no sobrepasar así el techo de gasto, lo que supondría, casi con seguridad, una pérdida de capacidad de compra, puesto que la inflación solo este año escala por encima del 3%, 3,1% con datos hasta octubre.

De esta forma, el 6% restante se repartiría entre los ejercicios 2027 y 2028 y, en este sentido, Función Pública propone que los sueldos puedan subir en mayor grado en el 2027, según la estimación de que se desacelerarán los precios.

El fuerte rechazo que ha provocado esta oferta en los sindicatos, no obstante, ha obligado al Gobierno a dar marcha atrás y retirar la propuesta, así como a convocar una nueva reunión de forma urgente, para este mismo jueves.

La amenaza de huelga, en el aire

Es más, CSIF y CC OO enarbolaron de nuevo la amenaza de seguir adelante con la huelga general prevista para el mes de diciembre, mientras UGT, que también manifestó su desacuerdo con ese 10% de subida, mostró más cautela, se escudó en el «principio de buena fe» y emplazó a esperar a ver cómo discurre la nueva mesa de negociación que se celebrará este jueves. Eso sí, avisaron de que «no estamos para perder oportunidades ni para perder dinero».

Los tres sindicatos recalcaron su línea roja: el nuevo acuerdo plurianual debe recuperar poder adquisitivo después de años de recortes o, al menos, garantizarlo. En este sentido, CSIF señaló que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos de más de tres millones de funcionarios se han devaluado un 8%, una pérdida que se eleva casi al 20% desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año.

CC OO también adviritó de que no aceptará una propuesta salarial que no siga la senda de los acuerdos anteriores y del acuerdo marco para una Administración del siglo XXI (2022-2024), que recupere poder adquisitivo y se ajuste a los repuntes inflacionarios de la economía.