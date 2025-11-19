El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Funcionarios de la Agencia Tributaria. R. C.

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Los sindicatos rechazan esta propuesta que implica un incremento fijo del 4% entre este año y el que viene y otro 6% en los dos siguientes ejercicios

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:50

Después de once meses esperando, los funcionarios se sintieron este miércoles «insultados» por la oferta que les hizo el Gobierno de subida salarial: les propuso ... un incremento fijo del 10% repartido en cuatro años, es decir, para el periodo 2025-2028. Así lo denunciaron los sindicatos tras la reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública, que, después de meses de bloquear la negociación, accedió a sentarse con ellos tras la amenaza de una huelga general lanzada por las tres organizaciones de trabajadores mayoritarias para diciembre.

