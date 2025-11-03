El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de jóvenes becarios, en una empresa. R. C.

El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso

La norma impondrá sanciones de hasta 250.000 euros a las empresas que abusen de los estudiantes en prácticas, limita sus horas de trabajo y obliga a pagarles por los gastos derivados de la actividad

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:07

Comenta

Casi dos años y medio después de acordarlo con los sindicatos, el Consejo de Ministros aprobará por fin este martes el anteproyecto de ley del ... estatuto del becario, que regirá las relaciones laborales de los estudiantes en prácticas y obligará a que todos coticen a la Seguridad Social, según adelanta el País y ha podido confirmar este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  3. 3

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  4. 4

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  5. 5 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  6. 6

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  7. 7

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  8. 8

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  9. 9 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  10. 10

    Jardines colgantes tapizarán marquesinas y cubiertas en Delicias, Vadillos y matadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso

El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso