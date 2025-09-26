El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de BBVA, Carlos Torres. Ignacio Pérez

El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

Carlos Torres advierte a los accionistas de la entidad catalana que no esperen a una segunda oferta en metálico mejor si la primera no logra una aceptación del 50%

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:01

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha visto obligado a enviar un mensaje a los accionistas del Sabadell para desactivar la posibilidad de una ... segunda opa en metálico y con mejor precio si la oferta del banco vasco que está encima de la mesa hasta el 10 de octubre no alcanza la aceptación del 50% de los propietarios del Sabadell.

