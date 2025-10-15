El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Stellantis realizará la mayor inversión de su historia en Estados Unidos. Reuters

Stellantis anuncia una inversión de 12.000 millones en EE UU, la mayor de su historia

El grupo automovilístico quiere aumentar la producción un 50% en el mercado estadounidense con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y evitar así los aranceles

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:05

12.000 millones de euros. Es la cifra que invertirá el grupo automovilístico Stellantis para expandirse en el mercado estadounidense. Así lo ha anunciado este ... miércoles la multinacional (que engloba 14 marcas diferentes), que con este plan de inversión, el más grande de toda su historia en territorio norteamericano, ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y con 19 acciones de productos, así como la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. En este caso, Stellantis estará presente en marcas con gran recorrido en suelo estadounidense como son Chrysler, Dodge, Jeep o Ram.

