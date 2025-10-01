La retirada de los Avlo entre Madrid y Barcelona por los fallos en los trenes dispara los precios un 40%

Hace un mes que Renfe decidió dejar de operar con su servicio 'low cost' Avlo de Madrid a Barcelona por la cantidad de problemas ... que estaban dando los trenes con los que operaban (los Talgo Avril de la serie 106). Las 30 unidades compradas a Talgo en 2016 -pero entregadas con más de dos años de retraso en 2024- acumularon tantas averías en verano que la operadora pública se vio obligada a suspender este servicio y a operar solo con los AVE.

El corredor estrella se quedó así sin la opción de bajo coste de Renfe en un momento en el que la demanda no para de aumentar. Los datos publicados este lunes por la CNMC del segundo trimestre -últimos oficiales disponibles- indican que el corredor Madrid-Barcelona rozó los 4 millones de pasajeros, un 2% más que el año pasado y récord histórico para esta línea. Esto llevó al ministro Óscar Puente a viajar a Alemania para negociar con Siemens la compra de algunos de sus convoyes para remplazar los de Talgo, pero por el momento no se ha solucionado el problema.

Este inconveniente ha impactado directamente en los precios. Los datos de Trainline, la plataforma de reservas de viajes de tren y autobús, indican que la supresión temporal de los servicios Avlo en la línea Madrid-Barcelona ha supuesto un aumento de los precios del 40% respecto al mes de septiembre del año pasado. «Esto evidencia la importancia de la competencia para mantener tarifas asequibles», indican desde la compañía de origen británico que este martes presentó el informe 'Conectando Europa: hábitos y expectativas del viajero en tren' en un evento en Barcelona.

El informe revela además que la Ciudad Condal se ha consolidado como puerta de entrada al sur de Europa por ferrocarril, con un fuerte incremento de la demanda. Entre los destinos más destacados desde Barcelona se encuentran Lyon, cuya demanda se ha disparado un 118%; Sevilla (+113%), Valencia (+90%), París (+38%) y Narbona (+6%).