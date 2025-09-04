El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Congreso. EFE

Puente anuncia compras de nuevos trenes para Renfe tras los problemas con los de Talgo

El ministro anticipa dos años más de incidencias en la red ferroviaria por la entrada de nuevos convoyes tras 15 años sin estrenar ninguno

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:32

Las incidencias que se están registrando en la red ferroviaria son cada vez más recurrentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, está ya en contacto ... con otros fabricantes después de las importantes incidencias que están registrando los trenes de la serie 106 de Talgo, los denominados Avril. Unas incidencias que han llegado incluso a que Renfe retire la marca 'low cost' Avlo del trayecto Madrid-Barcelona por las fisuras encontradas en varias unidades de los Avril en esta línea. Así lo comentó este jueves en el Congreso en una comparecencia a petición propia para informar de la actual situación de los trenes en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  3. 3 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  4. 4

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  5. 5 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  6. 6 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  7. 7

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  8. 8

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  9. 9

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza
  10. 10

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Puente anuncia compras de nuevos trenes para Renfe tras los problemas con los de Talgo

Puente anuncia compras de nuevos trenes para Renfe tras los problemas con los de Talgo