El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Tribunal Supremo EFE

El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer

Los magistrados reconocen el derecho de la viuda superviviente a cobrar íntegramente la cuantía que antes repartía

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:32

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después en el cobro de las pensión de viudedad a medias con ... otras exparejas de su familiar fallecido. A partir de ahora, en caso de que uno de las beneficiarios fallezca, la viuda superviviente podrá cobrar toda la pensión. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una mujer a la que le fue denegada su derecho a cobrar toda la pensión y no solo la mitad que le había sido asignada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  6. 6 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  7. 7

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  8. 8

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  9. 9

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  10. 10

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer

El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer