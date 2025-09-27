El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una pareja pasea por la playa con su hijo. R. C.

Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres

A raíz de la sentencia de Europa, más de 55.000 varones han conseguido desde mayo esta ayuda creada para aumentar la prestación de las madres

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:13

Los padres están aprovechando la grieta que abrió la Justicia europea para que sean ellos, y no las mujeres, quienes reciban el complemento a la pensión para reducir la brecha de género, con lo que se está produciendo justo el efecto contrario al deseado: aumentarla, tal y como pronosticó este periódico. Desde el pasado mes de mayo casi la mitad de los pluses por hijo que ha concedido la Seguridad Social han ido a parar a los varones. Son más de 55.000 los hombres que se han jubilado en estos últimos cuatro meses y han conseguido completar su pensión contributiva con una ayuda de 35,90 euros al mes por cada hijo que hubieran tenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

