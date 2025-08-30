Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei

Baja de última hora en la agenda del trigésimo noveno Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, la asociación representante del ... sector de la industria digital en España. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha declinado su participación horas después de que se conociera que su departamento, sin comunicarlo a las partes, cancelara un contrato entre Red.es, Defensa y Telefónica con equipos de Huawei.

El encuentro, que se celebra desde hace casi 40 años en Santander, aún mantiene la presencia de López en la apertura del evento, aunque este periódico ha podido confirmar que el Ministerio estará representado finalmente por María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Por segundo año consecutivo, el titular del departamento no estará presente en uno de los principales eventos de la industria. Ya ocurrió el año pasado con la ausencia de José Luis Escrivá, que en esas mismas fechas dejó el Ministerio para la Transformación Digital para ser nombrado por el presidente del Gobierno como gobernador del Banco de España. En esta ocasión, la ausencia de López responde a la relación del Ejecutivo de Sánchez con la compañía china de telecomunicaciones Huawei.

El periódico El País avanzó ayer que el departamento de López había frenado un contrato de 10 millones de euros destinado a potenciar las prestaciones de fibra óptica para varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa. Red.es, adscrita al departamento de López, había dado luz verde el pasado lunes a la adjudicación para la instalación de equipos de nueva generación de Huawei. Fuentes cercanas a la operación señalan a este periódico que la decisión les produjo «sorpresa, aunque no demasiada, ya que aseguran que hay muchas presiones e intereses». Ambas compañías confirmaron que no se les había comunicado la decisión.

Polémica relación

La relación de Huawei con los países europeos siempre ha estado en el punto de mira desde el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Las sospechas de espionaje y de trasvase de información al Gobierno de Pekín siempre han estado presentes y cobraron relevancia geopolítica tras la irrupción de la tecnología 5G, donde la teleco china tenía una posición ventajosa frente a sus competidores estadounidenses y europeos en el despliegue de redes.

Tras una serie de vetos y sanciones, la primera administración Trump expulsó a Huawei del mercado de móviles, provocando un terremoto en sus cuentas y en los bolsillos de muchos ciudadanos en todo el planeta. La firma china amenazaba el liderazgo de Samsung y Apple, y en países como España incluso llegó a liderar las ventas. Sin embargo, a medida que desaparecía de este mercado, la compañía asiática reforzaba su posición en el sector industrial de redes de telecomunicaciones.

A pesar de ello, Huawei ha seguido firmando contratos con entidades públicas y privadas en todo el mundo. Este periódico ha podido confirmar la adjudicación de más de una veintena de licitaciones en el último lustro a esta compañía, que «sigue estando presente en las redes de muchos operadores en nuestro país», revelan fuentes del sector.

La última polémica con Huawei estalló a principios de este verano, cuando Washington criticó a España por adjudicar a la compañía un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar digitalmente las grabaciones de escuchas realizadas por las fuerzas de seguridad en el curso de investigaciones dirigidas por jueces y fiscales. Decisión del Ministerio del Interior que llevó a los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU., los republicanos Tom Cotton y Rick Crawford, a pedir a la directora de Inteligencia nacional de Trump, Tulsi Gabbard, revisar los acuerdos de intercambio de información secreta con España, ante el riesgo de que esta cayera en poder de China. El Gobierno español ha ofrecido garantías de que este contrato no supone ningún riesgo para la seguridad, al tratarse de un almacén estanco, sin conexión con el exterior.

«Huawei no tiene acceso a los datos del cliente. Todos los productos de Huawei disponibles en el mercado español cumplen estrictamente con las leyes y normativas locales, así como con los criterios y estándares aplicables de admisión de productos. Toda la información almacenada en el hardware pertenece al cliente y está a su exclusiva disposición», respondió la compañía.