La OCDE mejora la previsión al 2,6% pero alerta de la pérdida salarial de los españoles

La guerra comercial está afectando a la economía, pero el impacto no se está notando de forma tan inminente como cabía esperar. La OCDE (Organización ... para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se suma a la lista de organismos económicos que al publicar su actualización de previsiones macroeconómicas (Economic Outlook) mejora sus cálculos sobre España respecto a las que hizo hace tres meses, además de las de EE UU y la eurozona. Sin embargo para 2026 la previsión empeora respecto a la de junio, excepto en el caso de España.

En detalle, la OCDE pronostica un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% este año en nuestro país, dos décimas más de lo que calculaba hace tres meses. La guerra arancelaria afectará a España, pero no con la intensidad que se preveía, al menos por el momento. Para 2026 el organismo con sede en París prevé un avance del 2%, una décima por encima de su anterior cálculo.

Son previsiones más moderadas que las del Gobierno, que el pasado martes en Consejo de Ministros actualizó su cuadro macroeconómico que servirá de base para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2026. El Ejecutivo prevé que el PIB español crezca un 2,7% este año, ligeramente por encima del Banco de España y la OCDE. Pero sobre todo llama la atención la previsión de cara a 2026, cuando el Gobierno protesta un avance del PIB del 2,2%, casi medio punto por encima de los organismos mencionados.

El Banco de España fue muy claro hace unos días: España seguirá creciendo y lo hará muy por encima de sus socios europeos, pero al basar el tirón económico en el consumo cualquier alteración puede desbaratar los planes. El organismo presidido por José Luis Escrivá mencionó la «moderación salarial» que se está observando como obstáculo a corto plazo, pero también la incertidumbre internacional que impacta directamente sobre las exportaciones y la llegada de turistas europeos.

En esta misma línea se sitúa la OCDE en su informe publicado este lunes, donde da unas pinceladas sobre el futuro de los salarios y la inflación. Mientras que los precios serán más elevados de lo previsto (la inflación cerrará el año en el 2,6%, dos décimas más de lo esperado), advierte de que en países como España, Italia o Reino Unido la combinación de una inflación elevada y una «moderación» de los salarios están provocando una pérdida de poder adquisitivo en los ciudadanos.

España triplica el crecimiento de la eurozona

Desde el Gobierno resaltan que estas previsiones vuelven a situar a España entre las economías avanzadas que más crecerán en 2025 a pesar del contexto de incertidumbre geopolítica y comercial. «La previsión de crecimiento de España en 2025 triplica la proyección para el conjunto de la zona del euro y duplica la de la UE», indica el Ministerio de Economía en un comunicado.

La diferencia entre sus previsiones y las de la OCDE se debe, según el comunicado, a que las proyecciones de este organismo no recogen la revisión de la Contabilidad Nacional del INE del pasado viernes, que, entre otros ajustes, eleva el crecimiento del PIB de España en 2024 tres décimas al 3,5%, «principalmente por un mayor avance de la inversión de lo calculado inicialmente».