El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer de compras por Madrid. O. Chamorro

La OCDE mejora la previsión al 2,6% pero alerta de la pérdida salarial de los españoles

El organismo mejora dos décimas su estimación de PIB para España pero calcula una inflación más elevada combinada con unos salarios que se están moderando

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:01

La guerra comercial está afectando a la economía, pero el impacto no se está notando de forma tan inminente como cabía esperar. La OCDE (Organización ... para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se suma a la lista de organismos económicos que al publicar su actualización de previsiones macroeconómicas (Economic Outlook) mejora sus cálculos sobre España respecto a las que hizo hace tres meses, además de las de EE UU y la eurozona. Sin embargo para 2026 la previsión empeora respecto a la de junio, excepto en el caso de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  4. 4

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  5. 5

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  6. 6

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  7. 7

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  8. 8 Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  9. 9

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  10. 10 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La OCDE mejora la previsión al 2,6% pero alerta de la pérdida salarial de los españoles

La OCDE mejora la previsión al 2,6% pero alerta de la pérdida salarial de los españoles