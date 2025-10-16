El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fundador de Mango, Isak Andic. E. P.

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Amplían sus pesquisas sobre las causas del aparente accidente de Isak Andic practicando senderismo en un barranco de la provincia de Barcelona, el pasado diciembre

R. C.

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:30

Comenta

Vuelco en la investigación policial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ocurrida el pasado 14 de diciembre al caer por un ... barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató. En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  4. 4

    El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid
  5. 5

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  6. 6 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8 Expulsan de China a un ciclista del Burgos BH y le prohíben la entrada de por vida por un mensaje ofensivo
  9. 9 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango