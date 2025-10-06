El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pronuncia una declaración institucional este lunes en París antes de la ronda de consultas con los partidos políticos previa al anuncio del nuevo Gobierno Reuters

La incertidumbre política en Francia arrastra al euro y a la banca

La deuda gala se dispara a máximos de 2015 y el euro amaga con perder la cota de los 1,17 dólares

Cristina Cándido

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:29

Comenta

La tensión política en Francia vuelve al foco de los inversores. La renuncia del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, apenas un mes después de ... haber asumido el cargo y ante la amenaza de una moción de censura exitosa ha vuelto a desatar la incertidumbre en la segunda economía de la Eurozona, lo que está pensando especialmente en la deuda soberana del país y extiende las dudas sobre el resto de activos europeos.

