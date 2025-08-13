El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex ataca los 15.000 puntos que perdió en la crisis de 2008

El selectivo vive su mejor racha desde mayo apoyado en los buenos resultados empresariales y la perspectiva de una nueva rebaja de tipos de la Fed

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:00

Las bolsas mundiales mantienen la racha alcista que anoche llevaron a Wall Street a rondar nuevos máximos históricos. Un optimismo poco habitual en momentos de ... alta incertidumbre como el que desde hace meses vive el mercado, ante el repunte de las tensiones, tanto geopolíticas como arancelarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  5. 5 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  6. 6 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  7. 7

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  10. 10

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ibex ataca los 15.000 puntos que perdió en la crisis de 2008

El Ibex ataca los 15.000 puntos que perdió en la crisis de 2008