El Ibex ataca los 15.000 puntos que perdió en la crisis de 2008

Las bolsas mundiales mantienen la racha alcista que anoche llevaron a Wall Street a rondar nuevos máximos históricos. Un optimismo poco habitual en momentos de ... alta incertidumbre como el que desde hace meses vive el mercado, ante el repunte de las tensiones, tanto geopolíticas como arancelarias.

Pese a ello, el apetito de los inversores parece insaciable y la bolsa española se consolida entre las más beneficiadas de esas ganas por el riesgo, acumulando ocho jornadas consecutivas de ganancias en las que ha subido un 6%.

El Ibex-35 avanza un 0,98% que permite al selectivo rebasar por momentos la barrera de los 15.000 puntos, un nivel desconocido desde 2007 al cierre de una sesión. El indicador tendría que subir otros 1.000 puntos para batir máximos y recuperar por completo todo lo perdido desde ese año previo a la gran crisis financiera global. Y los expertos confían en que lo consiga, a pesar de que algunos valores empiezan a estar algo sobrevalorados.

El principal foco de atención se centra en los bancos, de gran peso en el selectivo y que ya lideran las alzas en lo que va de año con espectaculares revalorizaciones a doble dígito que ha llevado a algunos como Banco Santander a zona de máximos de los últimos 15 años.

De hecho, solo tres valores cotizaban con pérdidas en la media sesión: Repsol (-0,93%), ArcelorMittal (-0,31%) y Acerinox (-0,28%). Entre los componentes con mejor desempeño estaban Grifols (+3,23%), Rovi (+2,31%), Indra (+2,01%), Puig (+1,45%), Fluidra (+1,44%), BBVA (+1,40%) y Banco Sabadell (+1,40%).

Previsiones

Detrás de esta buena racha para el conjunto del mercado están los buenos resultados empresariales de las cotizadas durante el primer semestre del año, quizá menor presión sobre el futuro de los aranceles -tras el acuerdo entyre EE UU y Europa- y, sobre todo, la esperanza de nuevos recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) tras algunos datos macroeconómicos recientes.

Entre otros, la ola de preocupantes cifras del mercado laboral, que en el mes de julio resultó mucho más débil de lo esperado. En concreto, durante el mes de julio apenas se crearon 73.000 nuevos puestos de trabajo, muy por debajo de las expectativas. Pero lo que realmente asustó al mercado fueron las revisiones de los meses anteriores. La cifra de +147.000 de junio se revisó a solo +14.000, mientras que la de mayo también se redujo en 125.000. «Con la eliminación de esos 258.000 puestos de trabajo, el crecimiento medio de los tres meses anteriores cae a solo 35.000, la media trimestral más baja desde junio de 2020»; explican los analistas de Vontobel.

Eso, sumado a los últimos datos del IPC americano con una moderación al 2,7% en julio (mejor de lo esperado) ha vuelto a poner las rebajas de tipos sobre la mesa de la Fed, tras dejarlos sin cambios en septiembre. Y eso anima a unos inversores que en los próximos meses centrarán su atención en la actuación de los bancos centrales ante la evolución de la economía. «El buen dato de IPC y el enfriamiento del mercado laboral allanan el camino para comenzar con los recortes de tipos en septiembre», apuntan los expertos.

En este punto la próxima reunión de banqueros centrales de Jackson Hole será clave para descifrar nuevas pistas sobre los movimientos que protagonizarán tanto Jerome Powell, en el foco por las críticas constantes de Donald Trump, como Christine Lagarde, presidenta del BCE.

En todo caso, algunas voces llaman a la prudencia. «Las valoraciones tanto en los mercados bursátiles como en los bonos corporativos reflejan expectativas muy altas, lo que deja poco margen para decepciones. En otras palabras: si surgen decepciones, los precios podrían caer rápidamente», explica Vincenzo Vedda, Director de Inversiones de DWS.