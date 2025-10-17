La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas

Un terremoto con epicentro en la banca regional de EE UU amenaza extender la crisis bursátil al resto de Bolsas. Un día después de que ... dos entidades, Zions Bancorp y Alliance Bancorp, revelasen problemas de impago de algunos préstamos, vinculados a fraudes, que tenían dos de sus prestatarios, el temor de los inversores sobre grandes entidades como Citigroup, Wells Fargo y JP Morgan están arrastrando este viernes a la banca europea.

La caída del Ibex-35 está liderada por este sector en una jornada en la que el Dax alemán se deja un 2%, mientras que el Cac francés cede un 1% después de que el primer ministro galo, Sébastien Lecornu, continúe tras no prosperar las mociones ante la Asamblea Nacional. Además, los futuros de Wall Street vienen en rojo y apuntan a un descenso en torno al punto porcentual.

Aunque en el plano nacional la atención está puesta en el fracaso de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell que se conoció a última hora de ayer y la subida de más del 5% de la entidad que preside Carlos Torres frente al 8% que retrocede la firma vallesana, valores ajenos a esta operación acumulan pérdidas del 4% en el caso de Banco Santander o Indra. Al otro lado y más allá del banco vasco, solo Telefónica y Sacyr aguantan en positivo.

Más allá de la preocupación por las novedades de la industria financiera al otro lado del Atlántico tras las recientes quiebras de First Brands y Tricolor, en el ánimo de los inversores también pesan las renovadas tensiones comerciales entre Washington y Pekín así como el cierre de la Administración americana, cuyos efectos se espera que impacten en el PIB y en la política monetaria.

En este contexto de incertidumbre, el mercado de criptomonedas y sus empresas se desploman en una jornada en la que el bitcóin resiste con caídas del 3% y ethereum con descensos del 4%, pero otros valores como Solana o la especulativa divisa digital Dogecoin se dejan un 8% y un 5%, respectivamente. Por su parte, el oro mantiene su senda alcista y bate la barrera de los 4.300 dólares por onza y encarrila su mayor subida semanal desde comienzos de 2020.