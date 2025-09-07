El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Efe

La deuda de nunca acabar

Cada español de a pie debe hoy 32.000 euros. Y eso a pesar de que, desde la llegada de Sánchez al poder, aporta 2.000 euros más a las voraces arcas de la Hacienda pública

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:32

Habrán comprobado en numerosas ocasiones que la evolución de la deuda es uno de los puntos fuertes de los que alardea el Gobierno. Quizá no ... con tanto énfasis como la evolución del empleo, el crecimiento del PIB o el control de la inflación, cuestiones todas ellas que, a pesar de sus numerosos puntos grises, permiten desplegar un discurso complaciente. Pero el comportamiento de la deuda, o más bien su supuesta contención, es un argumento recurrente. ¿Disminuye la deuda? ¡No, qué va! Aumenta año a año de manera constante y sin desmayo. ¿Cuánto? Pues en el año 2025 ha alcanzado los 1,691 billones, con un incremento del 4% en el último ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  8. 8 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  9. 9

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  10. 10 Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La deuda de nunca acabar

La deuda de nunca acabar