El Gobierno quiere aumentar las exigencias a los operadores móviles ante futuros apagones

El pasado 28 de abril millones de personas en España se quedaron sin luz por el gran apagón, pero también sin cobertura móvil. Este ... problema de conexión fue muy criticado por la poca previsibilidad de los operadores, con baterías que no estaban preparadas para aguantar un corte de suministro eléctrico de tantas horas. Con el objetivo de corregir esta situación en otros episodios futuros, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, anunció este martes que el Gobierno lanzará una consulta pública para aumentarlos requisitos de seguridad de las redes de los operadores ante catástrofes.

El secretario de Estado ha aprovechado que gran parte de la industria digital está reunida en la segunda jornada del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic para asegurar que el Gobierno ya está trabajando con el sector en este sentido y que el objetivo principal es reforzar la resiliencia de la red ante catástrofes como el apagón del pasado abril pero también de tipo climatológico como la dana.

«La ciudadanía se ha dado cuenta de que para que haya conectividad debe haber electricidad. Estamos en conversaciones con el sector porque tenemos que mejorar la conectividad y la resiliencia ante eventos de este magnitud«, señaló el secretario de Estado, que aludió a la importancia de la seguridad del sistema de comunicaciones ante eventos de esa magnitud.

En el apagón del pasado abril, las baterías dieron cobertura durante un tiempo muy limitado y diferente dependiendo de los operadores, con Vodafone como el que más horas pudo dar servicio a sus clientes aquel día. Tras el apagón, los operadores comenzaron a plantear la necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras de respaldo, pero también hay que tener en cuenta las propias limitaciones tecnológicas de dichas baterías o de espacio en los edificios donde en ocasiones están instaladas las antenas.

Según datos de Ookla, dos horas después del corte eléctrico solo un 40% de los españoles disponían de conexión a internet desde sus dispositivos. El apagón dejó sin red a las antenas de telecomunicaciones por la gran dependencia eléctrica de la infraestructura, señalaron los expertos. Las compañías que tienen red propia vendieron mucha de sus torres de telecomunicaciones a operadores como Cellnex, que son quienes gestionan esos emplazamientos y les alquilan los servicios. Y uno de estos servicios son las baterías de las que la red móvil tira en caso de quedarse sin luz.