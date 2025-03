Presume de tener el espíritu de un niño de 15 años pese a estar a punto de cumplir los 60. Y con esa ilusión de ... los más pequeños Lorenzo Amor (Córdoba, 1965) afronta este lunes las elecciones para un nuevo mandato al frente de ATA, la organización más representativa de los autónomos, que lidera desde hace más de 25 años y que desde 2020 está integrada en la CEOE. Y no descarta que esta no sea su última legislatura...

–¿Qué objetivos se marca para esta nueva etapa en ATA?

–Queda mucho por hacer. Los autónomos en España seguimos siendo ciudadanos de segunda y mi gran objetivo para esta legislatura es acabar de una vez por todas con esto. Pese a que apostaremos por el diálogo y el acuerdo, ATA va a seguir siendo una organización reivindicativa, que tiene que trabajar porque los autónomos dejen de ser ciudadanos de segunda.

–¿Por qué considera que son ciudadanos de segunda?

–Primero, somos de segunda con el resto de vecinos europeos, porque somos el único país donde no se ayuda a los emprendedores eliminando el IVA o con el IVA franquiciado, como tienen todos los países de la Unión Europea. El gran problema de los autónomos en estos momentos es la gran cantidad de trabas y de trámites que están soportando y tener que hacer una declaración de IVA cuatro veces al año es una traba, es un coste para el autónomo. Y segundo, porque un autónomo con 52 años no tiene un subsidio como tiene un trabajador asalariado. Esto es inadmisible.

–Pronto habrá otras elecciones dentro de la patronal, las de Cepyme, que llegan cargadas de polémica y reproches. ¿Cómo se está viviendo esta guerra desde dentro de la CEOE?

–Es inexplicable lo que ha ocurrido en Cepyme en estos últimos tiempos, porque un presidente que quiere ser presidente no puede saltarse los estatutos en función de sus intereses. Los estatutos de CEOE son muy claros y están para cumplirlos. Y alguien que no cumple los estatutos queda retratado. Yo de verdad que respeto a Gerardo, pero creo que en estos momentos lo mejor que puede hacer es convocar elecciones y retirar lo que se aprobó el otro día de forma ilegal. [Se refiere al nuevo sistema electoral que elimina la delegación de votos.]

–¿Está deslegitimado Cuerva para volver a presentarse?

–Creo que he sido muy claro.

–¿Considera que debe retirar su candidatura a la presidencia?

–Yo espero que no se presente.

–Se está replicando en la CEOE lo que sucede en el Congreso y que tanto reprocha su presidente Garamendi. ¿No está dañando la imagen de la patronal?

–Es evidente que es muy desleal sacar estas cosas fuera, pero cada uno juega sus cartas como quiere. Yo, desde luego, sí puedo decir que hasta el lunes, un día antes de la junta directiva, he estado trabajando para que Gerardo tenga una salida de la organización honrosa. El problema es que algunos hemos terminado decepcionados. Yo he terminado decepcionado con Gerardo. Lo digo claramente.

–Dejemos a un lado la batalla interna dentro de la CEOE y pasemos a otra batalla política:la reducción de la jornada. ¿Tienen confianza en que el Congreso no la apruebe?

–La reducción de jornada tal y como está planteada es la puntilla para los cientos de miles de autónomos con trabajadores y pequeñas empresas. Tiene un eslogan muy bonito, «Trabajar menos para vivir mejor», cobrando lo mismo, pero olvidamos que eso hay que pagarlo y que quien lo paga son los autónomos y las pequeñas empresas que ya van con la lengua fuera. Por tanto, yo no solo espero, vamos a trabajar para que el Congreso no la avale.

–¿Preocupa tanto o más que la reducción de la jornada el nuevo registro de jornada, digital, objetivo y en remoto?

–Nos preocupa todo lo que son trabas. Me encantaría que hubiera, igual que un registro de jornada, un registro de bajas laborales. Porque si hay un 3% de empresarios que no paga las horas extras, no te voy a decir el número de personas que no acude a su puesto de trabajo diariamente con un falso absentismo.

–¿Cree que no está haciendo suficiente el Gobierno para combatir el elevado absentismo?

–No. Lo denuncian las mutuas, lo denuncia todo el mundo y nos cuesta 24.000 millones de euros al año solo a las empresas. El Gobierno lo tiene muy fácil: bastaría con que el Gobierno pagara la baja desde el cuarto día y se daría cuenta de cómo se iba a controlar el absentismo. Si el Gobierno pagara la baja desde el cuarto día, estoy seguro de que acabaríamos con el problema del absentismo en España. [Las empresas pagan la prestación por baja desde el cuarto día hasta el 15 y la Seguridad Social se hace cargo a partir del día 16.]

–La CEOE pide que las empresas dejen de complementar el salario durante el periodo de baja. ¿Está de acuerdo?

–Evidentemente, si es que esto es un coste brutal para las empresas, pero también para la economía española.

–Otro de los grandes problemas es la falta de mano de obra.

–Está muy concentrado en determinados sectores, pero seguimos teniendo problemas para encontrar trabajadores en el transporte, en la construcción, en la hostelería y en el comercio.

–El proceso de regularización de cuotas ya ha comenzado. La mayoría de autónomos o se quedan igual o les sale a devolver. ¿Al final ha resultado beneficioso el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para el colectivo?

–El sistema o se hace ágil o fracasamos. No podemos regularizar a los dos años de haber terminado.

–¿Se sentará a negociar una nueva subida de cuotas para 2026 y años siguientes? Toca ahora ponerse a ello…

–No lo aceptaremos. Lo que tiene que hacer el Gobierno es prorrogar la tabla de cuotas de este año ante la imposibilidad de hacer un balance objetivo del sistema.