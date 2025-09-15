El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista. EP

El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para este año

El presidente Pedro Sánchez anuncia que este martes el Consejo de Ministros aprobará el nuevo cuadro macroeconómico con un alza de la proyección del avance del Producto Interior Bruto para 2025

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Ejecutivo aprobará mañana en Consejo de Ministros el nuevo cuadro macroeconómico en el que ... revisarán al alza su previsión de crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB) para este año. Actualmente el Gobierno prevé que la economía crecerá este año un 2,6%, en línea con la mayoría de organismos económicos, pero Sánchez consideró que la buena marcha de la actividad y el empleo en lo que va de año les permite mejorar su previsión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  3. 3

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  4. 4

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  5. 5

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  6. 6

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  7. 7 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  8. 8

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  9. 9 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para este año

El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para este año