El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de transportistas durante los paros de 2022. EP

El Gobierno dará ayudas de 3.000 euros para sacarse el carnet de autobús o de camión

El Ministerio de Transportes busca paliar el déficit de conductores que cifra en unos 34.700 en total

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

El Gobierno quiere poner fin al déficit de transportistas por carretera que desde hace años sufre el sector, en medio de un notable envejecimiento de ... la fuerza laboral, con escasa renovación generacional ante una profesión que exige largas jornadas y, en muchas ocasiones, condiciones precarias. El Consejo de Consejo de Ministros aprobó este martes subvenciones directas de hasta 3.000 euros para quienes quieran sacarse el carnet de conducir de las clases C y D para camión y autobús.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  6. 6 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  7. 7 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  8. 8

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  9. 9

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  10. 10 Un hombre arranca de un mordisco un trozo de oreja a otro durante una pelea en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno dará ayudas de 3.000 euros para sacarse el carnet de autobús o de camión

El Gobierno dará ayudas de 3.000 euros para sacarse el carnet de autobús o de camión