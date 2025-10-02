El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Turistas en el centro de Madrid. O. Chamorro

El gasto de los turistas subió un 6,7% en agosto, la mitad que el año pasado, y confirma la ralentización del sector

España registró casi 11,5 millones de turistas en pleno mes de vacaciones, pero su gasto medio cayó un 2,5% respecto al de julio

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:44

Los 11,3 millones de turistas extranjeros que llegaron a España en agosto gastaron 16.400 millones de euros, un 6,7% más que el ... año pasado, según los datos que publicó este jueves el INE. Pese al incremento, es la mitad de lo que creció el gasto en agosto del año pasado (13%), lo que confirma la ralentización del sector a la que aluden los expertos en los últimos meses. Es un episodio «lógico» después de los incrementos «tan abismales» que ha tenido el sector desde que finalizó la pandemia, indican los analistas consultados.

