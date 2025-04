«Para la UE es fundamental hallar un interlocutor con Trump»

Andrea Díez Valladolid Martes, 22 de abril 2025, 19:44 Comenta Compartir

«Ahora tenemos una política atrabiliaria». Así define el escenario global actual que protagonizan las potencias de Estados Unidos Unidos y China, la especialista en derecho internacional y europeo y fundadora del despacho Palacio y Asociados, que trabaja en la internacionalización de empresas y mercado interior europeo, Ana Palacio. La invitada al Foro Económico organizado por El Norte de Castilla y respaldado por Banco Sabadell, Collosa y Gullón, mantuvo un diálogo con el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, sobre 'Algunas claves para Europa en un mundo convulso'.

«En estos momentos vivimos un duelo, una batalla casi a muerte, entre Estados Unidos y China. Un duelo en materia tecnológica», arrancó diciendo la exministra. Así contextualizaba el pulso internacional que mantienen Donald Trump y Xi Jinping, que más allá de la lectura económica sobre las cuestiones arancelarias y su impacto, se centra también en una lucha por el poder tecnológico y la energía.

En este sentido, «una de las lecciones de este duelo (EE UU vs China) es que las tecnologías de la transición energética van a definir la sociedad del futuro», repitió Ana Palacio en diferentes ocasiones, situando a los asistentes a este foro en el año 2022, cuando Biden aprobó la conocida como Ley de Reducción de la Inflación (IRA, Inflation Reduction Act). Aquella norma supuso una inversión en diversas tecnologías climáticas y energías limpias, una respuesta muy distinta a los planteamientos del Pacto Verde de la Unión Europea.

La voz de la UE

En este contexto internacional que enfrenta a Estados Unidos y China por ocupar la primera posición de la locomotora económica, «la UE no cuenta, ni tiene voz en este duelo, tenemos que evitar ser unos sufridores», apuntó Palacio: «En política internacional tienes que generar confianza». En este sentido, reconoció que «no es fácil, es como las siete y media, o te pasas o te quedas corto». En referencia al papel de España como miembro comunitario, manifestó que «sigue teniendo una proyección internacional, tienes que jugar con tus bazas y sabiendo también cuáles son tus debilidades».

Sin embargo, la que fuera primera mujer ministra de Asuntos Exteriores echó en falta una figura que defienda los intereses comunitarios en una comunicación directa con Estados Unidos. «Para la UE es fundamental encontrar un interlocutor con Trump» y de los posibles candidatos destaca al futuro canciller alemán Friedrich Merz, del CDU de centro-derecha.

«Lo ha 'matado' tres veces Angela Merkel y ha resucitado. La situación de partida es complicada y lo han resuelto con pragmatismo». Sobre el papel que están ejerciendo, en términos de política internacional, figuras como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con viajes como el realizado a Estados Unidos, expuso que ella, «hasta donde yo sé, ha ido porque es una de las pocas personas con interlocución con Trump. Si Sánchez quiere ver a Trump no estoy segura de que lo recibiera con los brazos abiertos. Ella tiene una interlocución privilegiada». En esta línea, y preguntada sobre los viajes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a China en varias ocasiones, Palacio solamente apuntó que «los gobernantes, en un momento determinado, descubren el mundo y cuando tienen cuestiones nacionales desagradables descubren que el mundo es un recurso».

Crisis arancelaria

En cuanto a las medidas arancelarias promovidas por la Administración Trump, apuntó que «hay un consenso de analistas americanos ante estas medidas de marco arancelaria, no van a provocar los resultados a los que aspira». Asimismo, se mostró «visceralmente optimista» sobre el futuro de las relaciones comerciales con el gigante americano. «Creo, espero, confío que empiece a haber algo más de sensatez y se empiecen a rellenar los segundos niveles. Espero que tiren de gente más clásica, de quienes rodearon a Trump en la primera legislatura con un sentido de Estado que creo que ahora no hay».

Sobre el peso del nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, precisó que, «aunque conoce bien la situación de América Latina, no tiene mucha proyección porque él es un converso al trumpismo y tiene que demostrarlo continuamente». Otro de los nombres que surgieron en la conversación fue el del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, que se acaba de reunir con el primer ministro de la India, Narendra Modi, pero que también ha protagonizado una sonada indignación en su reciente viaje a Groenlandia, desde el punto de vista de los intereses americanos, para criticar la gestión de Dinamarca sobre la isla.

Los valores europeos

Ante la incertidumbre sugirió Ana Palacio, desde un punto de vista comunitario, que «lo que podemos hacer es hablar al resto del mundo desde esa idea de la seguridad jurídica, uno de los valores de la Unión Europea». En este camino «tenemos que ganar y recobrar confianza en nosotros mismos», animó.

La especialista en derecho internacional y europeo citó durante su intervención la declaración conjunta del primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, y el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, en el año 1941, la Carta del Atlántico: «En la declaración del 41 el actor es el individuo, con derechos y obligaciones. El reto de hoy es ahora privilegiar al grupo, que para China es su forma natural. Hoy se privilegia la seguridad sobre la libertad. Y creo que los europeos tenemos algo que decir». Lamentó que «las sociedades actuales están tan metidas en lo inmediato que no tenemos tan presente esa responsabilidad. Juzgamos no tener grandes líderes, aunque no sé si hoy en día Churchill sería considerado como tal».

Por otro lado, recordó que «el objetivo es la paz» y que esto ocurre «a través de la prosperidad» pero para lograrlo «debemos llegar a través del intercambio comercial reglado». Finalmente hizo también una petición de lectura de otros documentos como la histórica Declaración de Schuman de mayo de 1950 coincidiendo con la próxima celebración del Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo. «Esa declaración dice que el objetivo es que no haya más guerras entre Francia y Alemania y para eso vamos a poner en común el carbón y el acero y se le encarga la gestión a una institución independiente».

Palacio apunta que el primer reto del nuevo Papa será «pacificar la Iglesia» El fallecimiento del Papa Francisco y el futuro de la Iglesia Católica con la elección de un nuevo sucesor fue una de las inquietudes que el público del Foro Económico de El Norte de Castilla trasladó a la exministra, Ana Palacio, en forma de pregunta. El primero de los retos que tendrá que afrontar el futuro pontífice será «pacificar la Iglesia» y ya aventuró: «No va a ser fácil llegar a una convivencia entre los más avanzados, como el Papa Francisco, que se escoró mucho, y los más tradicionales, como el cardenal guineano, Sarah». La que fuera ministra de Asuntos Exteriores también converge en la idea de «recuperar las raíces» que había con «Juan Pablo II y que conservó Benedicto XVI por la defensa de lo que quieren decir las raíces cristianas, respecto al universalismo».

«Putin no considera a Ucrania un país» La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 marcó un punto de inflexión en las relaciones internacionales. «Estaba en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich cuando Putin dijo lo que iba a hacer y es lo que ha hecho y los únicos que le dieron importancia a sus palabras fueron los países bálticos», recordó la exministra. La visión imperialista del actual presidente de Rusia se traduce para Ana Palacio en «una falta de toma de conciencia de que no es un imperio y una voluntad de querer volver a serlo. Su referencia es el imperio y él es un poco el zar» y añadió que «el problema es que Putin no considera a Ucrania un país, tiene el concepto de que todo es la madre Rusia». Y en este camino por hacerse con el control estratégico de enclaves ucranianos recordó el apoyo de China «por razones tácticas». El gigante asiático también tiene su visión propia del mapa porque considera a Taiwán parte de su país. «Hoy prevalece la idea del interés de las zonas de influencia».