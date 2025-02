«El mundo necesita una Unión Europea que sea inquebrantable»

Jesús Domínguez Valladolid Jueves, 27 de febrero 2025, 06:55 Comenta Compartir

El Norte de Castilla inauguró su decimosexto curso ininterrumpido del Foro Económico, una iniciativa de análisis y debate que respaldan Banco Sabadell, Collosa y Gullón y que contó con Blanca Moreno-Dodson, asesora independiente en economía internacional, como primera invitada. La economista enunció una ponencia versada sobre 'El frágil equilibrio entre la eficiencia y la equidad: perspectivas globales de progreso', en la que enumeró algunas de las claves que, a su juicio, pueden garantizar en el futuro que esos dos valores formen parte de la sociedad desde el punto de vista económico.

Moreno-Dodson considera que, para aumentar esa eficiencia, «Europa tiene que promover la autonomía» en tres mercados estratégicos como son el de la energía, los minerales y la tecnología. Así, abogó por «diversificar, algo que en energía ya está ocurriendo, y por eso el petróleo no está subiendo tanto», explicó, así como por «mantener nuestra capacidad nuclear con objetivos pacíficos» y hacer lo propio «con las energías renovables». Esa diversificación tiene que existir, a su juicio, «con proveedores y clientes, como ya se ha hecho con el acuerdo con Mercosur, para evitar la dependencia de Asia y contar con más socios comerciales».

Entretanto, para garantizar una equidad, aun a sabiendas de que «habrá sectores que van a perder, por la disrupción lógica de los mercados», considera la especialista que serán importantes los programas sociales que acompañen a aquellas personas que puedan quedarse al margen de esa evolución. No obstante, todo esto debe darse partiendo de una premisa, y es la del no endeudamiento, «porque generaríamos una desigualdad en las siguientes generaciones» a evitar. «Europa puede reducir su deuda. Sería importante que no hiciera. Hay cuatro países que tienen una deuda superior al 100% de su PIB, y España es uno de ellos. Esto hace que tengamos menos fondos para invertir en productividad y en políticas sociales. Europa tiene que recuperar la disciplina y recuperar la estabilidad. Habría que homogeneizar los sistemas fiscales y orientarlos a la eficiencia», reflexionó Blanca Moreno-Dodson, que fue rotunda al afirmar que «el mundo necesita una Europa inquebrantable».

De hecho, como evidenció al enumerar países que han reducido sus tasas de desigualdad y han incrementado el producto nacional bruto per cápita, tales como Polonia, Rumanía o Estonia, «la Unión Europea ha servido para fomentar el crecimiento» y aumentar la equidad entre los ciudadanos, una salud que hay que seguir cuidando. «Si todos estamos mejor, Europa va a seguir ganando», dijo la economista, utilizando este verbo como símbolo de fortaleza. «Hay sectores que han perdido, como la agricultura, y otros que han ganado, como la maquinaria industrial, las farmacéuticas o los equipos electrónicos. Las pérdidas son más coyunturales que estructurales, aunque tenemos un problema de productividad. Hay que invertir en mejorar», alertó.

El papel de Trump

La incertidumbre de las relaciones de Alemania con Estados Unidos es una de las cuestiones que puede poner en solfa la inquebrantabilidad europea, igual que, con otros condicionantes, la pérdida de una de las plazas financieras más importantes, como es Londres, afectó tras la salida del Reino Unido tras el Brexit. No es, sin embargo, Alemania el único país en estado de alerta después de la llegada de Donald Trump al poder: todo el mundo está pendiente de las decisiones que adopta, por ejemplo, en materia arancelaria, una de las grandes cuestiones que está abordando en el inicio de su mandato.

En opinión de Blanca Moreno-Dodson, el presidente norteamericano «está utilizando los aranceles como un arma de negociación», aun a riesgo de aumentar el precio de las importaciones que ello conlleva, algo que podría ir, a priori, en contra de sus propios intereses. «Él viene del mercado inmobiliario, donde todo funciona con amenazas, y el instrumento que está utilizando es incorrecto. Creo que no ha recibido ninguna lección de economía y finanzas públicas. Si quiere mantener el objetivo de reducir la inflación, no va a poder poner muchos aranceles», analizó. Con todo, en medio de esta marejada o marejadilla, «Europa tiene que evitar quedarse entre China y Estados Unidos», aunque, considera la economista internacional, podría verse abocada a responder si la situación va más allá de las amenazas.

El peso de las tecnológicas

Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia y Microsoft, las cinco grandes tecnológicas americanas tuvieron ingresos equivalentes al 6% del PIB de Estados Unidos en 2024 y la riqueza acumulada de los diez individuos más ricos en el país es de más de 1.500 millones de dólares y son «los que se encontraban en el nombramiento del presidente Donald Trump en primera fila, por delante de los responsables elegidos para los diferentes gabinetes», lo que habla de la importancia que están teniendo en las políticas del mandatario. Esta circunstancia, para Blanca Moreno-Dodson, no es baladí, puesto que es reflejo de la brecha de desigualdad que se está abriendo en el país. «Los propietarios de las grandes empresas tecnológicas están teniendo la capacidad de influir en los resultados electorales y de trabajar en concierto con el poder político para poder garantizar que los beneficios que tienen no desaparezcan. Están estableciendo un nuevo orden que es peligroso para la competencia, para la política y la economía, y que va a crear una mayor desigualdad», lamentó la economista.

No obstante, y aunque el mundo corre un riesgo evidente a partir de este nuevo orden, que es el de establecer unas cuotas de poder relacionadas con las fortunas y no con las capacidades, no está –o estaba— siendo esta una corriente a seguir actualmente a nivel económico, ya que, aunque con desajustes y países en vías de desarrollo o con umbrales de pobreza alto, la tendencia ha sido la de una mayor igualdad. «En algunos países está desapareciendo la clase media, aunque a nivel global ha habido un progreso. Antes, el 36% de la población mundial vivía bajo ese umbral, y ahora la cifra es de uno de cada diez», recordó, con cierta esperanza, Moreno-Dodson.

«La pérdida de poder adquisitivo es coyuntural y bastante reciente» En el turno de preguntas, Blanca Moreno-Dodson hizo referencia a algunas cuestiones relativas a la economía nacional, como es la condonación de la deuda a Cataluña, en la que no quiso entrar en demasía, o no desde una óptica política. En su opinión, «en general, condonar una deuda es una manera de recompensar la falta de disciplina general», y esta «la vamos a pagar todos los españoles» debido a «una solución algo extrema y dadas las cuestiones políticas». De hecho, a su modo de ver, «la comunidad autónoma que genera más riqueza es la que debería solidarizarse con el resto». En cualquier caso, la especialista en economía internacional reiteró no querer «tomar partido político» tampoco al ser cuestionada si cree que la reducción de la jornada laboral va a servir para aumentar la productividad. «No está muy claro que vaya hacerlo. Podría tener el efecto contrario al que están buscando. Tenemos que adaptarnos a las tecnologías y buscar métodos de trabajo más modernos para elevar la productividad; no necesariamente trabajar menos», reflexionó. Asimismo, se refirió también a la pérdida de poder adquisitivo experimentada durante los últimos tiempos, refiriéndose a ella así, como algo «bastante reciente». «La tendencia era alcista, según los datos, hasta la pandemia. Entonces, por sus efectos y los de la guerra de Ucrania, se empezó a ver afectada. Es algo coyuntural de estos últimos años», afirmó la especialista en economía internacional en el Foro Económico de El Norte de Castilla.

«La política agraria común necesita una reforma» Aunque Blanca Moreno-Dodson reconoció no conocer con detenimiento la situación en la que se encuentra Castilla y León, sí sabe que se trata de una tierra en la que el campo tiene un peso específico, cuya economía se ha visto afectada por la política agraria común, que, a su juicio, «necesita una reforma». «Se les está pidiendo que sean sostenibles y ecológicos, cuando no necesariamente tienen medios para llevar a cabo esa actualización. España entró en esta política en un momento de excedentes en otros países y eso nos perjudicó. Esta política agraria garantiza los ingresos, pero te mantiene pobre», aseveró. En su opinión, en el campo es necesaria una inversión, «pero no se puede esperar que lo hagan todo los agricultores», por más cosas que sean necesarias cambiar. Para ella, replantearse la Agenda 2030 no es una opción –«nadie debe hacerlo»–, aunque, como hija de agricultores, se posicionó del lado de estos en una materia que requiere de cambios.

