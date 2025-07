Escrivá advierte que la estabilidad pasará por tener presupuestos El gobernador del Banco de España apunta a que, en la actualidad, la situación no es crítica porque «se vive» del Plan de Resiliencia europeo

Susana Gutiérrez Burgos Lunes, 28 de julio 2025, 18:52 Comenta Compartir

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, defendió que la ausencia de presupuestos estatales y autonómicos en algún territorio, como Castilla y León, tienen un plazo razonable de estabilidad por el Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo. No obstante, añadió que ese marco estable se agota a finales del año 2026, por lo que, a partir de ese momento, será mucho más crítico y decisivo disponer de cuentas públicas que lleven a la práctica las grandes líneas de la política nacional y autonómica. Esto conllevaría que el Gobierno tuviese que implicarse, necesariamente, el año que viene, en un proceso de negociación y aprobación de los presupuestos, hoy prorrogados, para que fuesen efectivos en 2027. Así lo puso de manifiesto el gobernador del Banco de España, en el transcurso del Foro Económico organizado por El Norte de Castilla, donde mantuvo un diálogo con el director del periódico, Ángel Ortiz. Un evento, patrocinado por Gullón y Collosa, que se celebró ayer en el hotel Vincci Frontaura de Valladolid, donde se abordaron los numerosos asuntos de actualidad que planean en el ámbito económico nacional y global.

Escrivá vio imprescindible el diseño de un horizonte presupuestario público más allá de finales de 2026, fecha en la que se agota el Plan de Recuperación y Resiliencia. El gobernador del Banco de España recalcó que, entonces, «dependeremos de nosotros» y no tendrá cabida la posibilidad de no contar con unos presupuestos en vigor como en la actualidad. Consideró que, en este momento, «estamos viviendo del Plan», una medida que está suponiendo «un cambio importante», pero que todavía «habrá que esperar unos años para evaluarlo». Hizo hincapié en la necesidad de tener un plan presupuestario hasta 2030, asumiendo que, aunque en año y medio será determinante, el no tener Presupuestos Generales del Estado «nos está costando ya».

Aranceles

Por otra parte, José Luis Escrivá defendió que los aranceles del 15% que impondrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos de la Unión Europa, tendrán efectos «más moderados» en España. Puntualizó que, a medio plazo, el impacto «más fuerte» de esas imposiciones lo sufrirá Estados Unidos. En este sentido, recordó que España exporta «relativamente poco» al país norteamericano, con uno de los porcentajes más bajos de Europa, que se sitúa en el 5%. Una valoración que llega después de que el presidente estadounidense y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cerraran este domingo, en Escocia, un principio de acuerdo en el que se especifica unos aranceles del 15% a los productos del viejo continente.

Escrivá emplazó a leer la letra pequeña del texto del acuerdo entre Trump y la Unión Europea para conocer la parte «no arancelaria». El responsable del Banco de España puso en valor que, a pesar de que se imponen a la Unión Europea unas mayores restricciones de comercio y el pago de aranceles, los 27 están firmando acuerdos con otros países para fomentar el libre comercio y buscar alternativas. Por ello, se ratificó en los efectos «más moderados» para Europa, que se compensarán con otras relaciones comerciales con distintos estados. En cualquier caso, Escrivá emplazó a analizar el documento completo del acuerdo, para conocer si contempla también restricciones en la cadena de suministro global o impone limitaciones a las importaciones de productos a los diferentes países. Otro de los factores a tener en cuenta, según el gobernador, se centra en saber qué aranceles y condiciones se imponen a otros países ajenos a la Unión Europea con los que se vayan a firmar los acuerdos, para fijar posiciones y hacer comparativas.

Escrivá incidió en que los aranceles comerciales impuestos por Trump, tienen un «afán recaudatorio», pero auguró que tendrán efectos negativos más fuertes en la economía americana, con riesgo de caída en el consumo y la subida de la inflación. Al respecto, recalcó que, estos momentos de «mucha incertidumbre», pueden desencadenar la depreciación del dólar y la fragilidad de los bonos americanos.

La inflación y su evolución a medio plazo fue otro de los temas destacados en su intervención. Escrivá manifestó que «no es evidente» lo que va a pasar, pero aludió a que los modelos predictivos apuntan a una «estabilidad de precios», con previsión de anclaje en un 2%. Contextualizó que existen un «saldo de riesgos» que pueden variar el pronóstico, con factores que van en dos direcciones. Al alza, según el gobernador del Banco de España, juegan en contra la posibilidad de que haya disrupciones comerciales, los aranceles y los fallos en la cadena de suministro. A la baja, darían un impulso la posible depreciación del dólar, la apreciación del euro y la importación a precios óptimos. Con este panorama, Escrivá apeló a la necesidad de «estar ágiles» para responder a los riesgos que se confirmen «de un lado o de otro». Incidió también en que la moneda europea vive un periodo de «estabilidad», cumpliéndose las previsiones del trimestre que se van materializando, y el vaticinio es que se cierre el año con un 0,9% de crecimiento y el año que viene se fija en un 1,1%.

La economía española, según Escrivá, crece a un ritmo superior al de la zona euro, con la diferencia actual más alta. El gobernador del Banco de España hizo referencia a varios factores que han llevado a ese desarrollo positivo. En el primero de ellos sitúa los cambios de consumo que se han generado después de la pandemia y que han reforzado la apuesta por el gasto en ocio, por encima de otros bienes. Algo que, insistió, ha dado un impulso al turismo, tanto en el número como en la desestacionalización a lo largo del año, y que ha generado que las empresas del sector sigan funcionando en lo que antes eran meses de cierre por la temporada baja. Con respecto a los servicios no turísticos, matizó que también han crecido al fomentarse la exportación de determinados productos y servicios a distancia. Asimismo, la geopolítica ha jugado a favor de esta evolución positiva para España. Para el gobernador del Banco de España, tras la guerra de Ucrania, estar situados en el sur y oeste de Europa «genera tranquilidad». En cuanto a los factores negativos, puso de relieve la falta de vivienda que, según un estudio, se cifra en 700.000 domicilios en España.

Crisis bancaria

La situación de la banca europea también centró la atención en la conversación desarrollada en este foro. Escrivá puso de manifiesto que todavía se tiene una asignatura pendiente en ese aspecto, al no haberse completado la unión bancaria, algo que supone una debilidad importante frente al sistema financiero de Estados Unidos. Vio necesarias esas alianzas para crear instrumentos fundamentales como un fondo de garantía de depósitos común o la definición de un instrumento financiero, para acabar con las dificultades de interacción entre entidades. «Una de las fortalezas de Estados Unidos es su sistema financiero, deberíamos tener grandes bancos europeos», afirmó.

De igual modo, Escrivá reconoció que la alta carga burocrática con el exceso de regulación y su complejidad es uno de los aspectos en los que hay que mejorar de cara al futuro. La situación está provocando que algunas compañías no estén saliendo a cotizar en bolsa. El gobernador del Banco de España confesó que es necesario evaluar esta situación, aunque focalizó la dificultad para poner de acuerdo a 27 países.

El desarrollo del euro digital es otra de las líneas en las que trabaja el Banco Central Europeo, para crear una especie de monedero que garantice la misma seguridad de pago que refleja el pasivo. «El billete nos genera una tranquilidad, nos genera certidumbre y tiene detrás al Banco Central Europeo, hay que garantizar los mismo en el pago digital», aseveró.

Al respecto, desveló que, tras la pandemia de la covid, se ha pasado de un pago del 20% en digital, hasta el 50%. Una tendencia «irreversible» en la que ya existe un proyecto de los bancos de los diferentes estados miembros para conectarse en una plataforma que garantice que los sistemas de pago que existen en España se trasladen también a todo el territorio europeo.

En la conversación con Ángel Ortiz también salió a relucir el sistema fiscal y la financiación autonómica, «pendiente desde hace 15 años», en palabras del gobernador. Para solventar la situación, José Luis Escrivá cree necesario una «vocación de consensos», sentenció.

«Una de las cosas que tenemos en la cabeza es garantizar el servicio en los pueblos» Otro de los ámbitos en los que trabaja el Banco de España, según José Luis Escrivá, es en una fórmula que permita que se garantice el servicio bancario en el ámbito rural. Una problemática que alcanza una especial relevancia en Castilla y León, debido a su amplio territorio y su dispersión poblacional . Extremos que han llevado a numerosas localidades a poner de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan para acceder al servicio bancario y financiero en los pequeños pueblos. «Es una de las cosas que tenemos en la cabeza», confirmó el gobernador del Banco de España en el transcurso del Foro Económico de El Norte de Castilla, aludiendo a la necesidad de dar una solución a la problemática. En esta línea recalcó que es fundamental «buscar el equilibrio» para que los habitantes de los pueblos puedan seguir accediendo a este tipo de servicios, aunque reconoció que existe «sensibilidad» por parte de las entidades bancarias.

El Banco de España supervisará los modelos financieros de riesgo vinculados a la IA La irrupción de la Inteligencia Artificial también ha llegado hasta el Banco de España, donde el 70% de los funcionarios la utilizan para realizar su trabajo de forma «más eficiente». Así lo aseguró su gobernador, José Luis Escrivá, quien detalló que se ha creado un departamento centralizado e independiente, dedicado a las nuevas tecnologías y la implementación de la Inteligencia Artificial. Un nuevo departamento que ha generado la contratación de 25 expertos en la materia. «Ese es el modelo de transformación interna que estamos desarrollando», según matizó aludiendo a que también hay una parte «ética», siguiendo todo lo marcado en el Reglamento europeo. En cuanto a las entidades bancarias, Escrivá confirmó que se está trabajando en un modelo que se aplique en la decisiones de concesión de crédito a las personas. Se trata de una especie de ranking de riesgo, donde se evalúe y se genere un estudio de riesgos sobre el crédito que se puede dar a cada persona, cantidad y condiciones. «Este modelo todavía no está implementado, cuando se llegue a implementar, tendremos que asegurarnos que se hace bien, y eso sí que lo tendremos que supervisar por parte del Banco de España». Al respecto, precisó que se trata de un modelo que hay que utilizar con «cautela y vigilancia» En lo que se refiere a los temas vinculados al día a día, las entidades bancarias, como el resto de empresas, tendrán que autorregularse y cumplir unos estándares según marca la normativa europea.