El economista Marcos de Quinto, el miércoles 8 en el Foro Económico de El Norte Pronunciará la charla titulada 'La revolución del sentido común', en un evento patrocinado por Banco Sabadell, Collosa y Gullón

Marcos de Quinto, economista especializado en econometría y MBA por el Instituto de Empresa, protagonizará el próximo miércoles, 8 de octubre, la sesión del Foro Económico de El Norte de Castilla, que comenzará a las 9:30 horas en el Hotel Vincci Frontaura de Valladolid. La charla de Marcos de Quinto se desarrollará bajo el título 'La revolución del sentido común', en un evento patrocinado por Banco Sabadell, Collosa y Gullón.

La trayectoria profesional del ponente ha estado vinculada durante 36 años a The Coca-Cola Company en distintas responsabilidades y países. De Quintos llegó a ser vicepresidente para Europa de la compañía y, posteriormente, vicepresidente ejecutivo Mundial y Global Chief Marketing Officer.

Además, fue diputado y portavoz de Economía, de Industria y de Consumo en el Parlamento español en las XIII y XIV legislaturas por el partido Ciudadanos, perteneciendo a su Ejecutiva y a su Comisión Permanente hasta mayo de 2020, fecha en que abandonó la política activa.

De Quinto ha estado igualmente vinculado a varios Consejos de Administración como los de Refrige, Grefusa, Mutua Pelayo, Telepizza, Idilia Foods, Playfilm, Grupo Sesé o Eda. Fue co-fundador y presidente (2008-2012) de Ecoembes.

El economista ha presidido también distintas asociaciones, como la Asociación Española de Anunciantes (AEA), el American Business Council, el Club de Jurados de los Premios EFI y ha sido vicepresidente de la Academia de la Publicidad. En este capítulo destaca su participación como miembro de los consejos directivos de otras asociaciones y fundaciones.

En su curriculum sobresale, igualmente, su labor como asesor entre los años 2013 y 2015 de los presidentes de CEOE y de CEIM y del presidente del Comité Olímpico Español, así como de la escuela de marketing y negocios ESIC.

Es autor del libro de management 'Notas desde la trinchera' y de otro de poesía, 'La otra vida del fugitivo', y colabora con distintos programas de radio y televisión.

De Quinto es un gran aficionado a la moto de campo y al 4x4 como confirma su participación en cuatro Rallies Dakar africanos y en dos África Eco Race. Hasta 2024 fue vicepresidente segundo de la Real Federación de Motociclismo de España (RFME). En el año 2022 fundó la Asociación PieEnPared.

