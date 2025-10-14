El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
terrazas llenas en el centro de Madrid EFE

El FMI se suma al optimismo del Gobierno y mejora el crecimiento de España al 2,9% este año

El organismo revisa cuatro décimas al alza la previsión de PIB para 2025 y dos décimas la de 2026, hasta situar su estimación por encima incluso de los cálculos de Carlos Cuerpo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 15:05

Comenta

El crecimiento económico de España seguirá muy por encima del europeo este año pese al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las previsiones ... del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan un espaldarazo a los cálculos del Gobierno y eleva cuatro décimas su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2,9%. Esta previsión supera incluso los optimistas cálculos del Ejecutivo, que hace unas semanas elevó su previsión al 2,7% para este año como base para los Presupuestos Generales de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  4. 4 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  10. 10

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El FMI se suma al optimismo del Gobierno y mejora el crecimiento de España al 2,9% este año

El FMI se suma al optimismo del Gobierno y mejora el crecimiento de España al 2,9% este año