Directo 2.500 personas permanecen evacuadas por los incendios de Zamora y León
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante los medios tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) EFE

Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Las autonomías abonarán 12.000 millones en tres años, según Fedea, lo que obligará a las autonomías a redirigir recursos desde otras políticas públicas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 12 de agosto 2025, 12:12

Las comunidades autónomas pagarán en intereses de su deuda pública alrededor de 12.000 millones de euros en 2028 si emiten nuevos recursos para financiar ... tanto los vencimientos de la que actualmente está en circulación como el déficit previsto hasta entonces. Esta proyección de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) supone multiplicar por tres la cuantía que abonaron en 2022 por este concepto (3.608 millones) sobre los 11.789 millones que estimados en tres años.

