Los inspectores de Hacienda denuncian la creación de una estructura tributaria ilegal en Cataluña

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) manifestó este jueves su «profunda preocupación» ante los recientes avances en el desarrollo de la Agencia ... Tributaria Catalana (ATC), una estructura tributaria paralela en Cataluña «sin amparo legal». Los inspectores enviaron un comunicado advirtiendo de la situación especialmente tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que modifica su régimen jurídico para adaptarlo a las supuestas «necesidades y nuevas funciones derivadas del sistema de financiación singular» de la Generalitat.

Entre los principales puntos de debate, los inspectores exigen al Ministerio de Hacienda que aclare si está previsto el traslado de funcionarios a la Agencia Tributaria de Cataluña, tal como viene anunciando ERC. «Esta medida, que ha sido adoptada sin respaldo legislativo alguno que justifique la urgencia del decreto-ley, ni la creación de una estructura tributaria paralela, pone en riesgo principios constitucionales fundamentales como la igualdad y la solidaridad interterritorial», argumentan en un comunicado.

Los inspectores critican que esta medida ha sido adoptada sin respaldo legislativo y deja «desamparados» a los funcionarios de la Agencia Tributaria en Cataluña «ante la falta de explicaciones y garantías por parte de la ministra de Hacienda, que sigue sin aclarar si se producirán o no traslados de funcionarios a la Agencia Tributaria catalana, como desde ERC se indicó a mediados de septiembre», indican.

También resultan «alarmantes» para los inspectores las declaraciones de la consejera de Economía y Finanzas de Cataluña, en las que expresa su intención de gestionar progresivamente impuestos estatales, aspirar a una «hacienda catalana» y recaudar «todos los impuestos».

Por todo lo anterior, la Asociación de Inspectores de Hacienda insta a las comunidades autónomas a evaluar la posibilidad de interponer recurso contra esta medida, y pide al Ministerio de Hacienda «explicaciones claras y garantías firmes» sobre la preservación de la función de la Agencia Tributaria estatal en todo el territorio nacional, así como del respeto a los principios de igualdad y solidaridad entre territorios.