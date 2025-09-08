El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
Vista de las instalaciones de la central nuclear de Almaraz en la provincia de Cáceres EF

Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Defiende que suprimir este gravamen tendría un impacto mínimo en la factura y que la tasa Enresa «bajaría automáticamente si se prolonga la operación»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:03

Una revisión de la fiscalidad específica sobre la generación nuclear. Y, en concreto, eliminar el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos ... radiactivos. Esta es la propuesta de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el pulso que mantienen las titulares de las centrales y el Gobierno en debate sobre la prórroga del cierre del parque atómico español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  5. 5

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  7. 7

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  8. 8 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  9. 9

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  10. 10

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado