Turistas en la Puerta del Sol de Madrid. O. Chamorro

Los españoles gastan cinco veces más en sus viajes al extranjero que por el país

Un tercio del desembolso turístico se gasta fuera de España, aunque solo suponen una de cada diez salidas, según los datos del INE del segundo trimestre

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:44

Los españoles están viajando más este año que el pasado. Los datos del INE correspondientes al segundo trimestre (abril a junio) revelan que los residentes ... realizaron un total de 46,4 millones de salidas en este periodo, un 3% más que el año pasado, pero sobre todo crecieron los viajes al extranjero: un 12% más que hace un año. Los elevados precios del turismo supusieron que aunque los viajes aumentaron apenas un 3%, el gasto se elevó un 9,7% de media, hasta los 15.200 millones de euros.

