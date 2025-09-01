El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta EP

España bate récord con 11 millones de turistas pero julio empieza a mostrar síntomas de ralentización

El gasto también alcanza nuevos máximos: 76.074 millones hasta julio, un 7,2% más

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:54

Todo apunta a que el de 2025 puede ser otro verano de récord en términos de visitas y de gasto. España recibió en julio 11 ... millones de turistas extranjeros por primera vez en la historia y el gasto medio por visitante ascendió a 1.493 euros, con una subida interanual del 4,4%, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos reflejan, según el Ministerio de Industria y Turismo, la continuidad de la tendencia al alza del gasto de los visitantes internacionales por encima de las llegadas, cuyo crecimiento se ha moderado en los últimos tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

