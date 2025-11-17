El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta en Francia por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. Reuters

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua

La organización presenta ante Consumo y la CNMC una demanda contra la plataforma china Aliexpress por vender estos productos a un precio de entre 240 y 440 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España. Tras el primer paso dado por Francia, que primero suspendió ... la actividad de Shein por vender estos productos y después demandó a otras seis plataformas, Facua se suma a esta campaña -también secundada por Suecia- y demanda al gigante chino AliExpress por este mismo motivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  2. 2

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  3. 3 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  4. 4 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  5. 5 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  6. 6

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  7. 7

    Una gran escultura recuerda en Portugalete a las víctimas de accidentes de tráfico
  8. 8

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  9. 9 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  10. 10

    Un incendio devora una autocaravana en apenas unos minutos en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua