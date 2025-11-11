Vocento incrementa sus ingresos un 2,7% y reduce su deuda un 32% en los nueve primeros meses de 2025 El número de suscriptores digitales alcanza los 169.000 usuarios, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior

C. P. S. Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

Vocento logró en los nueve primeros meses del año un incremento en sus ingresos de un 2,7% a perímetro constante y excluyendo efectos extraordinarios. Los buenos resultados alcanzados en publicidad y negocios de diversificación, y el notable incremento en el número de suscriptores digitales han permitido obtener unos ingresos de 238,3 millones de euros en este período. Esta mejora, unida a la consecución del Plan de Eficiencia, sitúa el Ebitda del grupo por encima de los cinco millones de euros, excluyendo indemnizaciones.

Estos resultados cumplen los hitos marcados en el Plan Estratégico 2025-2029 de Vocento, puesto en marcha por el consejero delegado, Manuel Mirat. Este Plan tiene como objetivo mejorar la posición global del grupo y afianzar su posicionamiento en los negocios y actividades de mayor valor estratégico para la compañía, a través de la recuperación de cuota publicitaria, la aceleración del crecimiento en negocio digital, la mejora del modelo de suscripción, el impulso a la diversificación más allá de la prensa y la optimización de la estructura y la eficiencia operativa.

En los nueve primeros meses de 2025, los ingresos de publicidad se han incrementado un 1,5%, mientras que los de los negocios de diversificación (Clasificados, Gastronomía y Agencias) han subido un 7,7%. En su conjunto, los ingresos digitales y de diversificación mantienen la tendencia al alza y representan ya el 45% del total, lo que refleja de forma clara la transformación de Vocento. En este sentido, destaca el incremento del 11% de las suscripciones digitales a los medios del Grupo, que alcanzan ya las 169.000. Se afianza así el modelo de suscripción como uno de los pilares de la estrategia.

El Ebitda también evoluciona de forma positiva, alcanzando los 5,1 millones de euros excluyendo indemnizaciones de 9,1 millones de euros en dicho periodo. Este incremento se explica por la mejora del negocio recurrente tanto en la división de Prensa (+4 millones de euros) como en los negocios de Diversificación (+1,1 millones de euros), además de los ahorros en las áreas de Estructura y Audiovisual (+0,8 millones de euros).

En este periodo, el resultado neto consolidado fue de -3,2 millones de euros, lo que supone una mejora del 88% frente a los nueve primeros meses de 2024. Además, la deuda financiera neta ex NIIF 16 se redujo a 29,4 millones de euros, lo que representa una disminución de 13,7 millones de euros, equivalente al 32% respecto al cierre de 2024. Estas cifras están impulsadas por la desinversión en pisos.com y la venta de diversos inmuebles.

Crece la publicidad en prensa y mejora la diversificación

Por áreas de negocio, destaca la evolución publicitaria de Vocento en prensa, con un comportamiento significativamente mejor que el del resto del sector. En los nueve primeros meses de 2025, la publicidad creció un 4,7% en los segmentos en los que la compañía está presente, frente al 1,8% del mercado. En prensa generalista, el grupo registró un crecimiento del 3%, frente a una caída del -0,7% del resto. En el tercer trimestre, esta tendencia se intensificó, con una variación de +6,6% para Vocento frente a un -1,5% para la competencia. Estos resultados reflejan el éxito de la estrategia comercial de Vocento y del refuerzo de la propuesta de valor de todas sus cabeceras, que se afianzará con un nuevo enfoque de producto, tanto en ABC como en regionales, para principios de 2026.

Por su parte, los negocios de diversificación crecieron un 7,7% en estos nueve meses. El área de Clasificados volvió a crecer a doble dígito, con un aumento de los ingresos del 12,5%, hasta los 16,4 millones de euros, y una mejora del 12% en el Ebitda excluyendo indemnizaciones, que alcanza los 4 millones de euros. En Gastronomía, los ingresos aumentaron un 13,2%, hasta los 11,5 millones de euros, y el Ebitda excluyendo indemnizaciones creció un 38,9%, hasta los 2,3 millones de euros, impulsado por los eventos y congresos nacionales e internacionales. Por su parte, el negocio de Agencias mantuvo estables sus ingresos en 16,4 millones de euros y presenta buenas perspectivas de cara al cuarto trimestre, gracias a una cartera de proyectos de unos 6 millones de euros.

Avances en el Plan Estratégico 2025–2029

De acuerdo con su Plan Estratégico, Vocento reitera sus objetivos para el conjunto del ejercicio 2025, que contemplan alcanzar un Ebitda, excluyendo indemnizaciones, de entre 26 y 28 millones de euros, cifra que supone un crecimiento superior al +250% respecto a 2024. Asimismo, el Grupo prevé que la generación de caja ordinaria en 2025 se sitúe en dígito bajo positivo, consolidando la tendencia de mejora operativa y financiera registrada durante el ejercicio, incluso a pesar del contexto de incertidumbre del mercado.

Para Manuel Mirat, consejero delegado de Vocento, estos resultados «confirman el cumplimiento de los principales hitos del Plan Estratégico 2025-2029, con avances significativos en todas las áreas. Hemos reforzado la rentabilidad del negocio de prensa, estamos recuperando cuota publicitaria de manera significativa, seguimos creciendo a buen ritmo en suscripciones digitales, estamos consolidando los negocios de diversificación y hemos completado más del 90% del Plan de Eficiencia del grupo. Todo ello nos permite mantener con confianza el objetivo de alcanzar un Ebitda ajustado de entre 26 y 28 millones en 2025, avanzando hacia un modelo más eficiente y diversificado».

Temas

ABC

Vocento