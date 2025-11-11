Telefónica convoca a los sindicatos el 17 de noviembre para avanzarles el impacto laboral del nuevo plan UGT, CCOO y Sumados-Fetico convocados por la empresa para explicarles la implementación del nuevo plan estratégico de la compañía y los siguientes pasos de la ejecución del mismo

Telefónica ha convocado para la próxima semana a los tres principales sindicatos de la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para explicarles la implementación del nuevo plan estratégico de la compañía y los siguientes pasos de la ejecución del mismo en lo relativo, por ejemplo, al impacto sobre la plantilla, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

De este modo, existe la posibilidad de que en la reunión, que tendrá lugar el próximo lunes, 17 de noviembre, la empresa comunique a los sindicatos su intención de implementar un expediente de regulación de empleo (ERE) para alrededor de 6.000 trabajadores -según las estimaciones con las que se especula-, si bien las fuentes consultadas han subrayado que la agenda del encuentro no está cerrada.

En este contexto, cabe recordar que el nuevo plan estratégico de la compañía contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028) y que en esas cifras se incluyen partidas ligadas a personal.

«En los números que hemos dado de los 2.300 millones (de euros de ahorros) en el 2028, de los cuales casi el 75% son 'opex' (gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales), hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos (...) Respecto a la pregunta concreta (sobre un posible ERE), si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores», apuntó el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo.

En ese sentido, la posible comunicación del ERE a los sindicatos el próximo lunes encajaría para que el acuerdo sobre el mismo se produjese antes de que acabe el ejercicio fiscal actual.

De hecho, los sindicatos contaban con la posible comunicación del ERE tras la celebración de las elecciones sindicales que tendrán lugar este miércoles, 12 de noviembre, en Telefónica Soluciones.

Preguntadas por Europa Press sobre esta cuestión, fuentes oficiales de Telefónica ha rehusado hacer comentarios al respecto.

Nuevo marco social

En este contexto, cabe recordar que a mediados del pasado octubre Telefónica y los sindicatos cerraron el primer 'marco social' de la compañía, un pacto que servirá para unificar los derechos y compromisos de toda la plantilla del grupo en España, con independencia del convenio que se le aplique a cada trabajador.

El pacto alcanzado tiene como objetivo situar a las personas en el centro del proceso de transformación que afronta Telefónica y garantizar la igualdad, la cohesión, la estabilidad en el empleo y el desarrollo profesional en un contexto de «profundos cambios tecnológicos y organizativos».

En ese sentido, el 'marco social' pactado entre la empresa y los sindicatos se articula en torno a varios ejes estratégicos, en concreto: organización de personas, cohesión territorial, observatorio de inteligencia artificial y empleo, atracción y retención del talento, consolidación de las nuevas formas de trabajo, 'reskilling' y 'upskilling' e igualdad, diversidad e inclusión.

Último ERE

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.

Asimismo, el último ajuste de plantilla en la teleco afectó a los trabajadores de sus tres principales filiales (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) y se saldó con una adscripción voluntaria al ERE del 106%, con un total de 3.640 solicitudes para un total de 3.420 plazas.

El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años.

No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.