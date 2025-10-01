El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Isla EP

Pablo Isla asume desde hoy la Presidencia de Nestlé

Dick Boer asumirá también desde este miércoles el cargo de consejero independiente principal y vicepresidente del consejo de administración

EP

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:56

Pablo Isla, exconsejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011 y su presidente ejecutivo entre 2011 y 2022, asume desde este miércoles, 1 de octubre, ... la presidencia de Nestlé después de que el consejo de administración de la compañía decidiera adelantar su nombramiento, previsto inicialmente para abril de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  6. 6

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  7. 7

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  8. 8 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  9. 9

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 
  10. 10 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pablo Isla asume desde hoy la Presidencia de Nestlé

Pablo Isla asume desde hoy la Presidencia de Nestlé