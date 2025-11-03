El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sam Altman, creador de ChatGPT Reuters

OpenAI compra la división de computación en la nube de Amazon por 38.000 millones de dólares

La startup creadora de ChatGPT continúa su campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento para desarrollar IA

C. P. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:22

La empresa estadounidense OpenAI ha firmado un acuerdo de 38.000 millones de dólares con AWS, la división de computación en la nube de Amazon, ... para adquirir capacidad de desarrollo adicional para su plataforma de inteligencia artificial (IA). De esta forma, la startup creadora del ChatGPT continúa su ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento, tanto de proveedores de la nube como de fabricantes de chips, para garantizar su competitividad en este sector.

