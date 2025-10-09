El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

EP

Indra negocia unirse a Leonardo para captar contratos europeos y toca máximos en Bolsa

Las compañías pujarán por hacerse con proyectos millonarios de ciberseguridad en un momento de oro para las inversiones en defensa

J. A. G.

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:33

Comenta

Indra ha tocado hou su máximo en Bolsa tras cerrar la sesión con las acciones a 41 euros, casi el triple que su valor de ... hace un año. La compañía española de defensa y el grupo italiano Leonardo están valorando crear una 'joint venture' de ciberseguridad para pujar por los grandes contratos europeos que puedan surgir en este ámbito, según adelantó Cinco Días y confirmaron ayer fuentes al tanto de la situación a este periódico.

