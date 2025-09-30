El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Indra, Ángel Escribano (centro) con su consejero delegado, José Vicente de los Mozos (dcha.) Belén Díaz

Indra lleva al consejo los primeros informes sobre la integración de EM&E

Fuentes de la compañía aseguran que no «es el definitivo» y tiene como objetivo «buscar una salida sin aspavientos»

José A. González

José A. González

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:36

Indra avanza con paso lento pero firme en la integración de EM&E en su holding para formar «un gigante europeo en el sector de ... la defensa». La empresa familiar de los Escribano, objetivo de la cotizada desde hace varios años, está cerca de ser parte de la compañía con sede en Alcobendas (Madrid), salvo cambio de última hora. Este martes, el consejo de administración debatirá un informe preliminar de la comisión ad hoc creada antes de verano para dar el visto bueno a la operación y cumplir punto por punto los criterios de buen gobierno, evitando posibles incompatibilidades a la hora de integrar la empresa familiar del presidente de Indra y de su hermano, a su vez también consejero de la cotizada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  4. 4

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  5. 5

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  6. 6

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  8. 8

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  9. 9 Una acróbata española muere tras caer de un trapecio en un circo alemán
  10. 10 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Indra lleva al consejo los primeros informes sobre la integración de EM&E

Indra lleva al consejo los primeros informes sobre la integración de EM&amp;E