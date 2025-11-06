El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola Reuters

Galán defenderá el papel de las inversiones en redes eléctricas y las renovables en la cumbre COP30 en Brasil

El presidente de Iberdrola es uno de los diez ejecutivos de otras multinacionales que participarán junto a más de 50 líderes mundiales en este foro internacional organizado por Lula da Silva

C. P. S.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:30

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, participará en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno que se celebra este jueves y viernes con ... motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) en la ciudad brasileña de Belém.

