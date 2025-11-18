El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo

Tras un proceso legal de casi nueve años, la justicia confirma que el uso no autorizado de este término con fines comerciales viola los derechos de marca

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:47

Grupo Bimbo se ha anotado en los tribunales una batalla histórica por blindar a su icónica marca Donuts. El Tribunal Supremo ha fallado a favor ... de esta empresa contra el uso de este término en el ámbito comercial por parte de un tercero tras un proceso legal que se ha dilatado durante nueve años. ¿Hasta dónde llega el poder de una marca cuando forma parte del lenguaje cotidiano? La sentencia, que reconoce el carácter excepcional de la marca, obliga a frenar cualquier uso comercial ajeno del término y refuerza la posición de las grandes enseñas frente a la imitación. En concreto, reconoce el carácter excepcionalmente conocido de la marca y le otorga el nivel más alto de protección legal, concluyendo que emplear la palabra «Donut» sin autorización y con fines comerciales vulnera los derechos de la marca de esta compañía.

