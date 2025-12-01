El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Espeso

La 'cláusula Telefónica', una sanción por ERE para las grandes empresas

Afecta a compañías que superan ciertos umbrales de plantilla y porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:38

La llamada 'cláusula Telefónica' en los ERE es una penalización económica que obliga a las grandes empresas a pagar los costes de desempleo de ... sus trabajadores de más de 50 años, en lugar de trasladarlos a la Seguridad Social, como ocurría históricamente. Se creó precisamente para compensar al Estado tras los despidos masivos que Telefónica realizó en 2011, y de ahí que recibiera este nombre. Afecta a empresas que superan ciertos umbrales de plantilla y porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

