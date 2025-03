Ángela de Miguel, la apuesta de Garamendi para desalojar a Cuerva de Cepyme

La apuesta del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para plantar batalla por la presidencia de Cepyme Gerardo Cuerva, actual presidente, tiene ya nombre. Y encima ... de mujer. Ángela de Miguel es la elegida por el líder de los grandes empresarios –como adelanta La Razón y ha podido confirmar este periódico- para desalojar de la patronal de las pequeñas y medianas empresas a quien se ha convertido en un problema para Garamendi y que ha estallado en una guerra sin cuartel dentro de la propia CEOE que la ha dividido en dos.

Ángela de Miguel es, desde 2014, la presidenta de la Confederación Española de Empresarios de Valladolid, vicepresidenta de CEOE Castilla y León y a su vez miembro de la junta directiva de CEOE y de Cepyme. «Es una mujer de diálogo social y muy preparada», aseguran fuentes de la patronal a este periódico. Su currículum así lo corrobora: es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, cursó un máster de Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca y ha sido reconocida con el premio Mujer Emprendedora del Año.

Abogada de profesión y especializada en internacionalización empresarial y Derecho Colaborativo, es socia directora y fundadora del despacho de abogados Negotia, con sedes en Valladolid y Madrid. Además, compagina este trabajo con el de profesora de Derecho Mercantil del MBA de la Universidad CEU San Pablo.

Sin embargo, De Miguel no fue la primera apuesta de Garamendi, que antes de decantarse por esta vallisoletana estuvo sondeando a otros primeros espadas dentro de la CEOE para tratar de que se presentaran a las próximas elecciones en Cepyme, aunque finalmente no dieron el paso. No obstante, la gran patronal ha cerrado ahora filas con ella y va «con una candidatura muy potente», aseguran fuentes cercanas, que la definen como «una mujer con mucho predicamento en las organizaciones empresariales».

Dos informes jurídicos contrarios

Y De Miguel asegura que luchará por la presidencia de Cepyme para «reforzar el consenso y la unidad dentro de la organización», tal y como ella misma ha explicado en el comunicado oficial de su candidatura. «Doy este paso al frente, con mucha ilusión, por sentido de la responsabilidad y compromiso personal con las pymes españolas«, asegura.

La presentación oficial de su candidatura ha tenido lugar justo un día después de un nuevo comité ejecutivo en Cepyme marcado por la polémica. En esa reunión se presentaron dos informes jurídicos uno a favor y otro en contra de la legalidad de la votación que tuvo lugar en la junta directiva del pasado 18 de febrero sobre la modificación del voto delegado ilimitado, que salió adelante con el voto en contra del comité.

Así, el presidente de la patronal de pymes, Gerardo Cuerva, acudió al comité ejecutivo con los ánimos de calmar a sus miembros y llevó a la propia María Emilia Casas, expresidenta del TC y catedrática de Derecho del Trabajo, para explicar a los presentes que esa votación se ajustó a la legalidad. Sin embargo, los miembros del comité recurrieron a otro informe elaborado por EY que decía justo lo contrario.