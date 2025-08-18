El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sede del Banco de España en Madrid Óscar Chamorro

La deuda pública toca máximos de 1,69 billones pero modera su peso sobre el PIB al 103,4%

El endeudamiento de la Seguridad Social bate un nuevo récord por encima de 126.180 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:27

La deuda pública tocó en junio un nuevo máximo histórico, al superar los 1,69 billones de euros en términos absolutos, un 4% más respecto ... al mismo periodo de 2024. La evolución de esta tasa, una de las principales referencias con las que Bruselas mide si España está cumpliendo sus compromisos y reduce sus desequilibrios de acuerdo a las nuevas reglas fiscales, se ha disparado en un año en más de 65.131 millones. Pero el dinamismo de la economía española que ha permitido que la ratio sobre PIB se reduzca hasta el 103,4% del PIB, casi dos puntos con respecto al mismo mes de hace un año. El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% en el cierre de 2025.

