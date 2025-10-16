El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio 'La Vela', sede corporativa de BBVA en Madrid EFE

El criterio para fijar el precio de una segunda opa puede costar más de 500 millones a BBVA

El mercado cree que el banco vasco no logrará el sí del 50% de los accionistas del Sabadell y necesitará una segunda oferta en metálico

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:27

Este viernes es el día. 18 meses después de que empezara el intento de BBVA de comprar el Sabadell, el regulador de los mercados anunciará ... el resultado de la opa de la entidad vasca: cuántos accionistas del Sabadell han aceptado un canje de una acción de BBVA por cada 4,8376 del banco catalán.

