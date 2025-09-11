El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La crisis de la vivienda impulsa la inversión inmobiliaria en España mientras en el conjunto de la OCDE cae un 4%

El organismo destaca que España haya rebajado cinco puntos la tributación a las pymes entre 2025 y 2026 para impulsar su competitividad

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:06

Con los precios de la vivienda disparados a niveles de la burbuja inmobiliaria, España sobresale entre los países en los que la actividad del mercado ... inmobiliario se ha visto impulsada en el último año. Una fotografía que contrasta con la media de los 38 países que componen la OCDE en los que la inversión en vivienda cayó alrededor de un 4% en 2024. Así lo refleja la organización internacional en su informe anual sobre las reformas fiscales publicado este jueves en el que detecta un descenso de la inversión en activos inmobiliarios, «en parte como respuesta a los tipos de interés relativamente altos». En este grupo se sitúa China, donde la corrección de este mercado continuó el año pasado con un descenso de las adquisiones de activos inmobiliarios.

