Una oficina de Alquiler Seguro en Madrid. Virginia Carrasco

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

El ministro Bustinduy confirma la sanción propuesta para esta gran agencia inmobiliaria a quien abrió expediente en marzo por su gestión irregular de los alquileres

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:10

Comenta

La tensión de precios en el mercado de la vivienda llevó al Ministerio de Consumo a abrir un expediente sancionador a Alquiler Seguro el ... pasado marzo por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión de los alquileres en todo el territorio nacional. Tras meses de análisis por incumplir la ley de vivienda, que prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, el ministerio de Pablo Bustinduy ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros para esta gran agencia inmobiliaria, según informó este lunes la asociación de consumidores Facua, personados en la denuncia.

