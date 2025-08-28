El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

EP

Los carburantes marcan nuevos mínimos del verano a las puertas de la operación retorno

El precio del litro de diésel acumula un descenso del 2% en agosto y el de la gasolina un 1%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:00

A pocos días de que se produzcan miles de desplazamientos en el último fin de semana de agosto, los repostajes de este éxodo vacacional han ... mantenido la tendencia de prácticamente todo el mes hasta marcar nuevo mínimos de los últimos tres meses. El precio medio de los carburantes en España se ha mantenido a la baja en la última semana, cuando el litro de gasolina y, sobre todo, el de diésel, se han abaratado un 0,1% y un 0,5% respectivamente, a las puertas de la operación retorno.

