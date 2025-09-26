Burocracia, absentismo o relevo generacional, entre los desafíos de las empresas Las principales organizaciones que representan al sector en Castilla y León fueron protagonistas del foro promovido por El Norte y Banco Santander

La internacionalización, la digitalización, el relevo generacional, el empleo, el absentismo o la burocracia son algunos de los desafíos que enfrenta el sector empresarial. Así se puso de manifiesto en el 'Foro Santander: Visión Empresarial. Estrategia y Futuro' organizado por El Norte de Castilla y Banco Santander. Un punto de encuentro dirigido a escuchar las inquietudes del empresariado que mira al futuro con una cartera llena de retos, pero también de oportunidades para seguir generando riqueza en Castilla y León.

La cita congregó a las principales organizaciones que representan a los empresarios de la comunidad para conocer, de primera mano, su visión sobre la situación económica actual. Y en este contexto estuvieron acompañados por representantes del Banco Santander, que ofrecieron también su visión con el fin de establecer puntos de conexión que deriven en un crecimiento económico general.

En este contexto, la economista del Servicio de Estudios de Banco Santander, Sandra Esteve, intervino con una ponencia titulada 'Perspectivas económicas y zoom en la economía de Castilla y León con su impacto en la globalización'. Hizo un repaso del actual y convulso contexto internacional que, en el apartado económico, tiene el foco en la guerra de tarifas y la debilidad de la eurozona. A pesar de ese punto de partida, «España seguirá creciendo gracias a la demanda interna, el consumo interno y la inversión». Sobre este último aspecto, Esteve puntualizó que «serán importantes los fondos europeos y 2026 será el último año para que se hagan efectivos».

Continuó su análisis con el mercado laboral, «que sigue cumpliendo las expectativas», mientras que en el caso concreto del turismo, «sigue siendo un pilar de la economía aunque desacelera». Reconoció que la inflación en España es más alta que en otros países de la eurozona, pero advirtió que se situará en 2026 «cercana» al objetivo del Banco Central Europeo.

Por otro lado, la experta alertó de que la reducción de la deuda «requerirá de un esfuerzo de consolidación a medio y largo plazo» y puso sobre la mesa la presión sobre los precios de la vivienda: «Es el principal motivo de preocupación de las familias. La accesibilidad a la vivienda será un tema a resolver». En cuanto a los próximos desafíos, «tenemos una sociedad que envejece, tenemos que atajar las pensiones, gastos de dependencia, mejorar la productividad, las tensiones en el mercado de la vivienda y la consolidación fiscal a medio plazo».

Los escenarios

A continuación, la directora de Relaciones Institucionales de Santander España, Isabel Puig, se encargó de moderar la mesa redonda que daba título a la jornada, 'Visión empresarial. Estrategia y futuro', que tuvo como invitados a Isidoro Alanís, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL); Santiago Miguel Casado, presidente de Vitartis y Carlos Moro, presidente de APD Castilla y León.

En un contexto global marcado por la incertidumbre y donde la empresa «es la institución en la que más confían los españoles», según un informe de la CEOE al que se refirió la moderadora, Carlos Moro afirmó que «es una época en la que la empresa pasa a ser determinante en la sociedad aunque no lo comparte toda la sociedad, pero es la única realidad. Las empresas son las que somos capaces de crear actividad, economía, empleo y desarrollo». Asimismo, advirtió sobre «la exigencia y necesidad de ponerse al día de todos los aspectos», en un contexto cambiante de los mercados.

En esta misma línea, aconsejó no perder de vista los cambios en las orientaciones de los consumidores, «es muy importante». Se habló también de la internacionalización como uno de los desafíos que afrontan las empresas, independientemente del tamaño que tengan, eso sí, cada una con una casuística diferente. «La internacionalización es un proceso de tiempo, empeño, trabajo y pico pala», comentó Isidoro Alanís. «Si uno persiste, la internacionalización se logra».

El presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) aprovechó su turno de intervención para compartir tres de las principales preocupaciones del sector: la burocracia, «que nos quita productividad y eficiencia»; la falta de talento que en el caso del mundo rural «es toda una odisea», y el absentismo pues en palabras de Alanís, «parte del absentismo es falso. Se debería regular para que los médicos cuando den una baja sea real. Es una lacra que tenemos en el sistema económico español». Un comentario que arrancó el aplauso de los presentes en la sala.

El nivel de exigencia

Por su parte, Santiago Miguel Casado destacó «el carácter desincentivador para las iniciativas tempranas», en relación a las cuestiones normativas y de regulación. «Estamos viendo cómo muchas granjas no ven que la siguiente generación asuma el reto por el nivel de exigencia burocrática que tenemos que asumir».

«Tenemos lo que hemos querido tener», afirmó, para después explicar que «hay una industria de la burocracia que está para eso. Nace una norma en Europa, se mejora en España, la mejoramos en la comunidad autónoma y si luego el Ayuntamiento tiene algo que decir, también lo hace». En este proceso de escalamiento de responsabilidades y permisos, el presidente de Vitartis lamentó algo más concreto: «No puede ser que cuando se pide una licencia ambiental o autorización ambiental integrada se tenga que esperar dos años para empezar a invertir». Su impresión es que «se nos presenta a la sociedad como delincuentes y no somos así».

Por otro lado, animó a los empresarios a que se integren en las asociaciones ya que «desarrollamos una tarea muy importante de networking, investigación, relaciones con instituciones....». En relación, precisamente, a las comunicaciones con las administraciones aseguró que «se nos escucha, otra cosa es que se nos haga el caso que queremos. Pero se nos escucha», enfatizó. En cuanto a los retos que afronta el empresario al iniciar su actividad no quiso pasar por alto la necesidad de contar con recursos especializados, «porque afecta, sobre todo, a las empresas de menor tamaño y hacen falta para hacer frente al exceso de burocracia». Una afirmación con la que se mostraron de acuerdo el resto de asistentes a la mesa.

Carlos Moro abordó otro de los próximos desafíos sociales que tiene a los jóvenes como protagonistas: «Que los jóvenes piensen que uno de sus mejores destinos personales y profesionales es la empresa y la creación de empresas». Animó a cambiar la tendencia al «funcionariado» para impulsar el emprendimiento desde edades tempranas. «El exceso normativo de la administración que afecta al empresario, a todos los niveles, es asfixiante». Otros aspectos como los cambios tecnológicos, la digitalización, la robótica o la sensórica siguen siendo, a juicio de Moro, cuestiones en las que «hay que actualizarse para ser competitivos».

Cambiar de generación

Por otra parte, Isidoro Alanís se fijó en el desafío de «cambiar de generación en la empresa sin que se rompa la empresa». Aludió a la complejidad de llegar a un punto de equilibrio sin que las cuestiones sentimentales pesen sobre las empresariales. «En los libros queda muy bonito, pero cuando te sientas con tu familia, padres, hermanos o tíos... es más complicado» y añadió: «A todos los empresarios familiares nos obsesiona el relevo generacional». Recordó que las empresas familiares representan el 90% del tejido empresarial en España, «estamos como todos, luchando por ser el mejor en tu sector».

Para concluir la mesa, el presidente de Vitartis comentó que «España es un país con muchas pymes. Con empresas de menos de diez trabajadores y con empresas sin trabajadores. Esto complica afrontar los retos que tenemos. Trazó un perfil del empresario actual en el que «sin ser especialista en nada, tiene la obligación que saber de todo. Sobre todo cuando uno está empezando, que se convierte en el hombre orquesta». Pero a pesar de los retos citados refrendó la idea compartida por Carlos Moro: «No hay mayor felicidad para un ser humano que poder crear cosas. Y las oportunidades que ofrecen las empresas para crear cosas son enormes. Ver crecer una idea y que satisfaga una necesidad de la sociedad es algo muy positivo».

Ampliar Javier Martín Clavo, director territorial, y Manuel Iturbe, director Red Comercial Santander España. J.C.C. «Estamos a vuestro lado para haceros las cosas más fáciles, más allá de la financiación» Javier Martín Clavo, director territorial de Banco Santander en Castilla y León, destacó la importancia de la comunidad para la entidad pues «es la región que fue expansión del banco en sus inicios y sigue siendo muy importante para nosotros». Martín Clavo dio paso a la intervención del director de la Red Comercial Santander España, Manuel Iturbe, quien se refirió a los tres invitados a la mesa redonda como los líderes de «las asociaciones de empresarios más importantes de la región». No en vano, entre los tres, representan a 500 compañías que alcanzan una facturación de más de 20 mil millones de euros. «Son responsables de más del 28% del PIB de la comunidad y crean el 10% aproximadamente, del empleo en Castilla y León». Ante el reto de la internacionalización, Iturbe reseñó que «solo en el primer semestre del año, en el Santander hemos financiado con más de 600 millones de euros, el negocio exterior de 2.000 compañías de Castilla y León», gracias a su presencia en 15 países y con acuerdos en más de 150 mercados. Y en cuanto al potencial de la región, las exportaciones de las empresas en Castilla y León «superaron los 21 millones de euros en ventas al exterior el año pasado», por este motivo concluyó: «Somos un banco muy ligado a esta tierra que nos ha visto crecer. Estamos a vuestro lado para haceros las cosas más fáciles más allá de la financiación y los servicios profesionales».

Ampliar Carlos Fernández Carriedo. J.C.C. «Queremos que la producción de renovables se dirija a nuestro crecimiento económico» El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se apoyó en las cifras para referirse al crecimiento económico de la región, «algo por encima de la media nacional», con un crecimiento en el último trimestre del 3,1% gracias al impulso del sector industrial, servicios y las exportaciones y la inversión empresarial. «Es una realidad que hemos conseguido entre todos y gracias al esfuerzo de las empresas», resaltó durante la inauguración del Foro Santander. En el contexto empresarial, el consejero citó el sistema de impuestos para recordar que «tenemos los impuestos más bajos de nuestra historia. No podemos ver a las empresas solo como instituciones a las que cobrar impuestos». Y a continuación, puso la atención en la producción de energías renovables: «Queremos que estas energías renovables se dirijan a nuestro crecimiento económico». Una petición que anunció, iba a trasladar al Ministerio de Transición Ecológica en un encuentro programado para ayer mismo. «En Castilla y León tenemos 15.000 millones de euros de inversiones industriales pendientes de la garantía de suministro eléctrico suficiente». «Somos una región que produce, pero que también demanda para su propio desarrollo una energía verde que nos permita ser competitivos».