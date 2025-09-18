El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mujer en una perfumería. Archivo

La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite

Esta industria ha duplicado sus ventas en poco más de un año y ya supone el 1,03% de la economía del país

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:54

Geles de ducha, champús, cremas hidratantes, cosméticos… Y, aunque uno no repare en el cuidado, cepillarse los dientes, aplicarse desodorante o perfumarse entra en esta ... categoría. Inversión, gasto o necesidad, cada cual lo etiqueta de una manera, pero todo ello suma 19.000 millones de euros aportados al PIB de España en 2024; o lo que es lo mismo, 221,6 euros al año en cuidado personal per cápita, un 7,7% más que el año anterior, según datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  3. 3

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  6. 6 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  7. 7

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  8. 8 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  9. 9

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  10. 10

    Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite

La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite